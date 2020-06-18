Активисты добились признания митинга в Элисте законным

18 июня 2020, 15:07

Суд в Элисте принял решение, которое является основанием для закрытия дел против участников февральского митинга, указал представитель истца Семен Атеев. Мэрия несколько раз отклоняла уведомление об акции в память жертв сталинской депортации, теперь эти отказы признаны незаконными, констатировала юрист Оксана Санджинова.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля примерно 500 человек пришли на несогласованный митинг в Элисте с требованием наказать спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева за его слова о сталинской депортации калмыков.

29 января Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевали на стороне фашистов - мужское особенно население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия".

16 июня Элистинский горсуд удовлетворил требование признать неправомерным отказ мэрии Элисты согласовать проведение 10 февраля митинга на территории культурного комплекса "Пагода Семи дней", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" организатор митинга, главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

Он уточнил, что иск с требованием признать митинг законным был подан еще 6 марта, но из-за введения режима самоизоляции рассмотрение дела было отложено.

"10 февраля мы провели митинг и, по-моему, 15-го февраля меня вызвали в полицию и составили протокол. Потом я узнал, что стали привлекать других активистов, и решил действовать на опережение. 6 марта подал иск против мэрии, и в тот же месяц прошло первое заседание. Юрист администрации города попросила отложить рассмотрение, потому что она только приступила к работе и не успела ознакомиться с делом. Потом началась пандемия. А после карантина, в начале июня, в дело вошла юрист Оксана Санджинова как заинтересованное лицо на стороне административного истца – ее дело об участии в митинге 10 февраля уже передано в суд, – и тоже попросила дать ей время ознакомиться с материалами. Поэтому рассмотрение так затянулось", - пояснил Бадмаев.

Активист уточнил, что на заседании 16 июня не присутствовал, поскольку участвовал в качестве защитника в другом судебном процессе. Интересы Бадмаева представляли юристы Семен Атеев и Оксана Санджинова.

"Решение суда мы на руки еще не получили, поэтому не знаю, какие наши доводы судья посчитал убедительными. Но лично мое мнение: там все очевидно. На мое уведомление они (администрация Элисты. - Прим. "Кавказского узла") отвечали три раза, потому что каждый раз в своих ответах мы им указывали, что их основания не являются достаточными для отказа в проведении митинга. В последнем письме они сослались уже на постановление мэрии 2004 года, в котором запрет проведения митингов на центральной площади обосновывается тем, что территория «Пагоды Семи дней» прилегает к территории Арбитражного суда Калмыкии. Я обратился в суд с ходатайством запросить данные в кадастровой палате. Они предоставили суду координаты, схему, на которой прекрасно видно, что между площадью и Арбитражным судом проходит улица", - сообщил Бадмаев.

Журналист отметил, что решение в его пользу вынес судья Эминов, который ранее оштрафовал его за участие в одном из митингов против назначения главой администрации Элисты Дмитрия Трапезникова. "Он оштрафовал всех, кто тогда к нему попал", - добавил Бадмаев.

В Элисте неоднократно проходили акции протеста против назначения в сентябре 2019 года временным главой города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. В ходе акций протеста были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. После первых акций начались суды над активистами. В большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в статье "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий", опубликованной на "Кавказском узле".

Мэрия нарушила процедуру согласования митинга, указал представитель истца

В административном иске, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла", указано, что уведомление о проведении митинга было подано в мэрию 30 января. Администрация города на следующий же день ответила отказом, сославшись на то, что один из организаторов публичного мероприятия, Батыр Боромангнаев, в течение года дважды привлекался к административной ответственности, а значит, не имеет права быть организатором публичного мероприятия.

3 февраля Бадмаев направил в мэрию письмо, в котором пояснил, что в уведомлении указан соорганизатором и он. Бадмаев указал, что имеет право быть организатором митинга, и намерен провести его 10 февраля в заявленном месте. Мэрия в тот же день ответила отказом. На этот раз основанием для отказа стал объявленный в Элисте карантин из-за эпидемии гриппа. При этом, как подчеркивается в иске Бадмаева, ответ администрации города был направлен уже "за рамками отведенных законом трех дней" после подачи уведомления.

"Во-первых, федеральный закон не предусматривает отказа в согласовании митинга на основании постановления санитарного врача об эпидемии гриппа и ОРВИ. Во-вторых, в самом письме есть слова «не представляется невозможным» проведение митинга. То есть должностное лицо администрации, подписавшее официальный документ, адресованный организатору публичного мероприятия, считает, что проведение митинга возможно", - указал Бадмаев в административном иске.

4 февраля журналист вновь письменно проинформировал мэрию о своем намерении провести митинг, указав на неправомерность полученного отказа. Тогда городские чиновники сослались на постановление мэрии от 2004 года, в котором говорится, что территория "Пагоды Семи дней" примыкает к территории Арбитражного суда Калмыкии.

В отзыве на исковые требования представитель администрации Элисты Эльза Доржи-Горяева также ссылалась на близость "Пагоды Семи дней" к зданию Арбитражного суда, и указывала, что на момент подачи уведомления "организаторы митинга были дважды привлечены к административной ответственности". Это не соответствует действительности, поскольку на момент проведения митинга судебное решение в отношении Бадмаева не вступило в законную силу, заявила корреспонденту "Кавказского узла" юрист Оксана Санджинова. "К тому же, в ответе на уведомление такого основания для отказа в митинге не было, там упоминался только Боромангнаев", - подчеркнула она.

Санджинова предположила, что суд принял сторону Бадмаева в первую очередь потому, что мэрия нарушила саму процедуру согласования публичного мероприятия. По ее словам, юридическую силу имеет только первый ответ администрации Элисты, в котором городские власти отказали организаторам в проведении митинга, сославшись на привлечение Боромангнаева к административной ответственности.

"Нельзя несколько раз рассматривать уведомление о проведении митинга и давать несколько ответов организатору. 31 января мэрия сформулировала свой отказ, указала основание. Все. Остальные письма не имеют юридической силы. Но даже если принять их во внимание, они там в итоге пишут: [проведение митинга] «не представляется невозможным». Юрист мэрии в суде сказала, что это была опечатка. Но организатор митинга не должен проводить лингвистическую экспертизу. Ему ответили: «не представляется невозможным». Он понял ответ буквально", - заявила Санджинова.

Решение суда - основание для закрытия дел на участников митинга

Против Санджиновой после митинга 10 февраля было заведено административное дело. Юрист уверена, что после вступления в силу судебного решения от 16 июня это дело будет прекращено. "Мое дело рассматривается у другого судьи. После моего ходатайства рассмотрение дела было приостановлено до вступления в силу решения по делу Бадмаева. Если Верховный суд оставит в силе решение горсуда, то мое дело должно прекратиться", - пояснила Санджинова.

Юрист Семен Атеев также считает, что все административные дела, которые были возбуждены по митингу 10 февраля, должны быть прекращены. "На суде я говорил и о морально-нравственной стороне. Люди в Элисте вышли выразить возмущение заявлением Штыгашева, который назвал всех калмыков предателями. Это стихийное возмущение – совершенно нормальная реакция. Я сказал представителю администрации города, что власти должны были не запрещать митинг, а возглавить его. Глава Калмыкии, депутаты Народного хурала, руководители мэрии – должны были быть там, на площади, рядом с народом", - заявил Атеев корреспонденту "Кавказского узла".

Операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока была проведена войсками НКВД 28 декабря в 1943 году. Общее число выселенных калмыков составляло около 120 тысяч человек. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".