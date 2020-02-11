Участники протеста в Элисте призвали Хасикова обратиться в Следком

11 февраля 2020, 00:34

350 жителей Калмыкии на акции 10 февраля подписали резолюцию с требованием исключить спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева из рядов партии "Единая Россия" за слова о депортации калмыков. Участники протеста также призвали главу региона Бату Хасикова обратиться в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела.

Как сообщал "Кавказский узел", примерно 500 человек пришли 10 февраля на несогласованный митинг в Элисте с требованием наказать спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева после его высказываний, оправдывающих сталинскую депортацию калмыков.

29 января Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевали на стороне фашистов - мужское особенно население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". "Я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства", - сказал он. Видеозаписи с этими выступлениями были опубликованы на YouTube-канале ИА "Хакасия".

Митинг 10 февраля в Элисте прошел без инцидентов, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. Участники акции единогласно приняли резолюцию, в которой призвали руководство партии "Единая Россия" исключить из своих рядов спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева. Кроме того, митингующие потребовали от главы Калмыкии Бату Хасикова "срочно инициировать проведение совместного расширенного заседания правительства и Народного хурала Калмыкии и принять обращение в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении Штыгашева", говорится в резолюции (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Под резолюцией митинга было собрано 350 подписей, но желающих подписаться было гораздо больше – на всех не хватило готовых бланков, рассказал организатор митинга, главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

"Очень многие не успели расписаться – подходили, спрашивали. Именно поэтому мы сделали вывод, что к пагоде Семи дней пришли около 500 человек. Когда я подавал уведомление, указал предполагаемое количество 200 человек, потому что не был уверен, что возмущение будет настолько массовым. А потом, уже видя активность в соцсетях, понял, что многие разделяют мое мнение. Но (10 февраля) меня больше порадовала не численность, а то, что к микрофону рвались люди, совершенно мне не знакомые. Обычно заранее примерно знаешь, кто будет выступать", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Бадмаев.

Организаторы митинга подали уведомление о его проведении 10 февраля, но администрация Элисты не согласовала акцию, указав причиной карантин, введенный с 1 февраля в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ.

По его словам, высказывания Штыгашева "всколыхнули общество", и люди собрались на площади у Дома правительства, несмотря на то, что администрация города заявляла, что митинг несанкционированный.

"По российскому закону, митинг был согласованным. Мэрия в трехдневный срок не ответила ничего вразумительного, а лишь сослалась на карантин. Но в федеральном законе нет такого основания для запрета митинга. Что касается близости госучреждений – Конституционный суд в конце прошлого года вынес однозначное решение по этому поводу и запретил региональным властям препятствовать проведению публичных мероприятий. Городские власти не приводят никаких законных доводов, а потом везде кричат, что я нарушаю закон", – подчеркнул Бадмаев.

Конституционный суд России 1 ноября 2019 года признал неправомерным региональный закон о митингах в части запрета на проведение публичных мероприятий возле государственных зданий и ведомств. В постановлении суда, которое опубликовано 15 ноября 2019 года на сайте "Российской газеты", указано, что требуется внесение необходимых изменений "не только в данный закон Республики Коми, но и в законы других субъектов Российской Федерации, содержащие положения, аналогичные предусмотренным указанным законоположением". В Дагестане Конституционный суд республики уже признал незаконным действующий в регионе запрет на проведение митингов и демонстраций вблизи зданий органов власти.

Калмыки пришли на акцию с портретами родственников

Пенсионерка Людмила Джимбинова пришла на митинг с портретом своего деда, погибшего на Курской дуге.

"Моему возмущению нет предела. Мой дед, что тоже предатель? Мой дядя по отцовской линии служил в 110-й кавалерийской дивизии. Умер от ран в госпитале. Выступление Штыгашева задело меня за живое. Я... решила прийти (на митинг), чтобы выразить свое возмущение […] За свои слова Штыгашев должен понести уголовное наказание", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Джимбинова.

Ее супруг, Алексей Джимбинов, призвал кавказские народы, пережившие депортацию, поддержать требования жителей Калмыкии.

"Наказание для Штыгашева должен определить суд: одних извинений тут недостаточно. Я хочу обратиться к кавказским народам, нашим братьям по несчастью. Мы должны объединиться, чтобы противостоять сталинизации. Сегодня по всей стране возводятся памятники Сталину. Нам надо вместе добиваться сноса этих памятников, и мы должны потребовать от государства, чтобы состоялся суд над самим Сталиным", – считает Джимбинов.

Во время Великой Отечественной войны, 23 февраля 1944 года, началась депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. В ходе операции "Чечевица", проведенной советскими спецслужбами, были вынуждены покинуть свои дома почти 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". Также на "Кавказском узле" опубликованы материалы о сталинской депортации карачаевцев, балкарцев и калмыков.

Спикер парламента Хакасии должен понести уголовное наказание, чтобы "впредь другие задумывались над своими словами", заявил юрист Мерген Кекеев.

"У меня не было сомнений – идти на митинг или нет. Штыгашев голословно оскорбил весь народ. Я увлекаюсь историей, неоднократно бывал в тех местах, где сражалась 110-я дивизия. Недавно ездил в Краснодарский край на могилу дяди по материнской линии – он там погиб в 1943 году. У меня воевал дед, другие родственники – перечислять всех долго. Извинения Штыгашева не могут быть приняты", – сказал Кекеев корреспонденту "Кавказского узла".

Штыгашев должен приехать в Калмыкию и лично извиниться перед депортированными, считает другой участник акции, пенсионер Борис Оконов.

"Сегодня большинство свидетелей депортации – это те, кто родился в Сибири. Самое страшное пережили наши старики, которые помнят, как их высылали из дома. Им сейчас по 80-90 лет. Перед ними Штыгашев должен извиниться лично", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Оконов.

Бориса Шарбаева, пришедшего на центральную площадь с портретом своего отца, возмутили попытки властей запретить проведение митинга.

"В такие минуты власти должны быть с народом. То, что они попытались помешать проведению митинга, мягко говоря, неправильно. Я поддерживаю требования организаторов митинга. Мой отец, Тювя Шарбаев, наверное, единственный калмык, трижды награжденный медалью "За отвагу". По крайней мере, я не слышал, чтобы у кого-то еще в республике было три таких награды. В 1944-м отца, как и других калмыков-фронтовиков, отправили в Широклаг", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Шарбаев.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек. Ссылка длилась 13 лет и тринадцать дней. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков". 28 декабря является днем национальной скорби калмыцкого народа.

Около 14 человек провели 10 февраля акцию протеста в Москве в поддержку митинга в Элисте. Видео с акции было опубликовано на YouTube-канале "Элиста – это наш город" (1,27 тысячи подписчиков) в этот же день. На кадрах видео видно, что участники протеста вышли с плакатами, на которых были перечеркнуты фамилии Штыгашев и Трапезников. По состоянию на 00.20 мкс сегодня, видео набрало 1217 просмотров.

Напомним, что назначение 26 сентября 2019 года временным главой Элисты Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, вызвало массовые протесты горожан. В ходе акций были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. 27 января редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев заявил о запугивании участников протестных акций.