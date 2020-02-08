Активисты осудили мэрию Элисты за отказ согласовать акцию против оправдания депортации калмыков

08 февраля 2020, 22:10

Администрация Элисты не согласовала митинг с требованием привлечь к ответственности спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева за его слова о сталинской депортации калмыков. Организаторы акции не согласились с доводами чиновников.

Как сообщал «Кавказский узел», три жителя Калмыкии, в том числе главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, попросили прокуратуру проверить высказывания спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева о сталинской депортации калмыков. Глава республики Бату Хасиков раскритиковал Штыгашева за оправдание репрессий, но авторы обращений сочли реакцию республиканских властей слишком мягкой. Бадмаев рассказал, что он подал уведомление о проведении 10 февраля митинга с требованием к калмыцким властям добиться наказания Штыгашева.

29 января Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевали на стороне фашистов - мужское, особенно, население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". "Я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства", - сказал он. Видеозаписи с этими выступлениями были опубликованы на Youtube-канале ИА "Хакасия".

Уведомление о проведении митинга 10 февраля у пагоды Семи дней было подано 30 января, но уже на следующий день мэрия ответила отказом, сославшись на то, что уполномоченный представитель – руководитель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев – в течение года дважды привлекался к административной ответственности, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» Валерий Бадмаев.

«При этом в администрации города не учли, что организатором митинга выступаю я, Валерий Бадмаев, и, в отличие от Боромангнаева, я не имею ограничений на подачу уведомления. Так что отказ администрации не имеет законного основания. Об этом я написал 3 февраля в своем ответе на письмо администрации», - добавил Бадмаев.

Элистинский горсуд назначил Батыру Боромангнаеву 45 часов обязательных работ за организацию народного схода 29 сентября 2019 года и участие в протестном молебне 1 октября 2019 года. Также Боромангнаеву суд назначил 30 часов обязательных работ, признав его организатором митинга 27 октября 2019 года против временно исполняющего главы администрации города Дмитрия Трапезникова. Активист обжаловал эти решения, но Верховный суд Калмыкии их утвердил. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".

По его словам, «в тот же вечер», 3 февраля, он получил еще одно письмо из мэрии Элисты, в котором говорилось, что в связи с эпидемией гриппа в Элисте введен запрет на проведение массовых мероприятий с 1 февраля и вплоть до особого распоряжения.

«Мне предложили изменить дату и место митинга, сославшись на то, что в Элисте есть единственное место для публичных мероприятий – площадь Победы в парке Дружба. Но все это полная ерунда. Карантин не распространяется на улицы и площади, письмо об изменении времени и места проведения митинга написано и вручено мне за пределами отведенных законом трех дней. Факт эпидемии не является основанием для отмены митинга – в федеральном законе такого основания нет. Кроме того, 1 ноября прошлого года Конституционный суд прямо запретил препятствовать проведению митингов напротив и перед зданиями государственной и муниципальной власти», - заявил Валерий Бадмаев.

Конституционный суд России 1 ноября 2019 года признал неправомерным региональный закон о митингах в части запрета на проведение публичных мероприятий возле государственных зданий и ведомств. В постановлении суда, которое опубликовано 15 ноября 2019 года на сайте «Российской газеты», указано, что требуется внесение необходимых изменений «не только в данный Закон Республики Коми, но и в законы других субъектов Российской Федерации, содержащие положения, аналогичные предусмотренным указанным законоположением». В Дагестане Конституционный суд республики уже признал незаконным действующий в регионе запрет на проведение митингов и демонстраций вблизи зданий органов власти.

На митинг 10 февраля готовы были выйти очень многие элистинцы, уверен Батыр Боромангнаев.

«Люди отреагировали очень остро. Затронуты национальные чувства, память погибших в ссылке и переживших депортацию предков», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Батыр Боромангнаев.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек. Ссылка длилась 13 лет и тринадцать дней. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков". 28 декабря является днем национальной скорби калмыцкого народа.

По его словам, невнятная реакция властей Калмыкии, тоже сыграла роль. «Но здесь недовольство местными властями не на первом плане. Мы все недавно были свидетелями, как Путин уволил губернатора за глумление над офицером МЧС (имеется ввиду отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева после критики в его адрес со стороны главы МЧС за то, что губернатор заставил офицера подпрыгивать за ключами на церемонии передачи новых пожарных автомобилей – прим. «Кавказского узла»), а тут спикер парламента Хакасии оскорбил целый народ – и никакого наказания не последовало. Получается, честь человека в погонах для Кремля дороже чести народа?» - сказал Боромангнаев.

Администрация Элисты предупредила жителей города об административной ответственности за нарушение установленного порядка организации и проведения публичных мероприятий.

Городские власти считают, что митинг не может быть проведен из-за карантина, введенного с 1 февраля до особого распоряжения в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ. «Кроме того, положением о культурном комплексе «Пагода семи дней», утвержденным постановлением мэрии города Элисты от 9 апреля 2007 года, определен исчерпывающий перечень видов деятельности, предназначенных культурному комплексу, среди которых проведение каких-либо публичных мероприятий, установленных законом, не предусмотрено», - сказано в сообщении от 6 февраля на сайте администрации Элисты.

Под соответствующей публикацией на странице администрации города в instagram элистинцы осудили чиновников за фактический запрет митинга.

«Тот случай, когда и согласования не нужно с администрацией, а, наоборот, администрация должна выйти вместе с людьми на митинг, ведь всех наших предков оскорбили и весь народ унизили», - прокомментировал предупреждение мэрии пользователь boris_bruno. Его пост собрал семь отметок "Нравится"

«Зачем спрашивать разрешения у Трапезникова выразить свое негодование по высказываниям Штыгашева? Я не оппозиция, на митинги не ходил, на пагоду в понедельник приду. Неважно, кто там будет - оппозиция или власть. Штыгашев еще не ответил за свои слова», - поддержал организаторов митинга автор комментария gdebyliranshe.

«Тема митинга не терпит отлагательства», - считает пользователь fishmanfesha.

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