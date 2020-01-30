Активисты потребовали наказать спикера хакасского парламента за слова о депортации калмыков

30 января 2020, 16:25

Три жителя Калмыкии попросили прокуратуру проверить высказывания спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева о сталинской депортации калмыков. Глава Калмыкии Бату Хасиков раскритиковал Штыгашева за оправдание репрессий, но авторы обращений сочли реакцию республиканских властей слишком мягкой.

Штыгашев извинился за слова о сталинской депортации калмыков

Владимир Штыгашев заявил, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". "Я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства", - сказал он.

При этом спикер парламента предъявил претензии к журналистам. "Я никого не уполномочивал в искаженном виде транслировать в средствах массовой информации мои высказывания, взятые из контекста, сделанные во время беседы с депутатами. Тем более, делать выводы, которые мне чужды, которые могут как-то оскорбить другие братские народы", - говорит спикер регионального парламента на видео, опубликованном на Youtube-канале ИА "Хакасия" 29 января.

К 16.25 мск 30 января ролик собрал 269 просмотров, 4 комментария и 14 "лайков". У канала 12,9 тысячи подписчиков.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек. Ссылка длилась 13 лет и тринадцать дней. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков". 28 декабря является днем национальной скорби калмыцкого народа.

Штыгашев извинился за слова, сказанные в тот же день с трибуны парламента Хакасии. Он заявил, высылке подлежали те народы, где "большинство <...> воевали на стороне фашистов - мужское, особенно, население". Штыгашев утверждает, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. "Когда посмотрели: нет ни одной семьи, кто бы у фашистов не служил карателем. Отец, брат, сын – в каждой семье. Сказали, что целый народ не может отвечать. Верховный главнокомандующий ответил так: «Я считаю, надо выселить калмыков до одного, и чем дальше, тем лучше. Если вы хотите сохранить калмыцкий народ, его надо подальше спрятать»", - говорит Штыгашев на видео, также опубликованном 29 января на Youtube-канале ИА "Хакасия".

К 16.25 мск 30 января ролик собрал 828 просмотров и 20 комментариев, на 14 "лайков" приходится 14 отметок "не нравится".

Депутат Госдумы призвал Штыгашева уйти в отставку

Депутат Государственной думы от Калмыкии Батор Адучиев предложил спикеру парламента Хакасии покинуть свой пост. "Иначе я подаю на вас в суд за публичное оскорбление моего народа и клевету!" - написал сегодня Адучиев на своей странице в Facebook.

Он назвал слова Штыгашева "циничной ложью". "Вы сказали, что не было семьи, где не было предателя. Наоборот, из каждой семьи уходили на войну отцы и сыновья, было много погибших и не вернувшихся с фронта. <...> Вы искажаете официальную историю, откуда у Вас такие сведения, из Интернета?" - написал депутат.

К 16.25 мск 30 января публикация Адучиева собрала 135 "лайков" и 47 комментариев.

Глава Калмыкии Бату Хасиков счел, что Штыгашев оправдывает сталинские репрессии в Калмыкии. "Впредь предлагаю Владимиру Николаевичу быть максимально корректным в высказываниях, особенно касающихся таких трагических моментов как депортация моего народа, и сосредоточить внимание на решении проблем своих избирателей", - написал Хасиков 29 января на своей странице в Instagram. К 16.25 мск 30 января публикация собрала 5,635 "лайков" и 266 комментариев. У Хасикова 142 тысячи подписчиков.

Жители Калмыкии назвали реакцию властей недостаточной

Власти Калмыкии слишком мягко отреагировали на слова Штыгашева, считает главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев. Он сообщил, что сегодня обратился в генеральную прокуратуру с требованием проверить, не разжигают ли высказывания председателя парламента Хакасии межнациональную рознь. Текст обращения в прокуратуру Бадмаев разместил на своей странице в Facebook. К 16.25 мск 30 января публикация Бадмаева собрала 63 "лайка" и 16 комментариев.

Бадмаев считает, что извинения Штыгашева "ничего не значат". "Я собираюсь сегодня пойти к Хасикову, спросить, собирается ли он что-то делать для защиты чести и репутации калмыцкого народа. Калмыцкие власти ничего не предприняли для того, чтобы наказать своего коллегу из Хакасии", - сказал Валерий Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Бадмаева, он подал уведомление о проведении 10 февраля митинга, участники которого потребуют от калмыцких властей добиться наказания Штыгашева.

Обращения, аналогичные поданному Бадмаевым, направил в прокуратуру Хакасии и Генпрокуратуру России и активист Иван Чучеев. На своей странице Instagram он пояснил, что сделал это, "видя то, что наши представители в гос. органах, мягко говоря, проявили беспомощность в деле защиты репутации, чести и достоинства нашего калмыцкого народа". К 16.25 мск 30 января публикация Чучеева собрала 94 "лайка" и 31 комментарий. У Чучеева 317 подписчиков.

Иван Чучеев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что призвал парламент и главу Хакасии разобраться в ситуации. По словам активиста, сегодня он побывал на приеме у депутата Элистинского горсобрания Аюки Хасикова и потребовал, чтобы калмыцкое отделение "Единой России" отреагировало на слова Штыгашева по партийной линии. "Аюка Хасиков ничего определенного не ответил. Сказал, что вопрос будет ставиться", - отметил Чучеев.

Адвокат из Калмыкии Санал Очиров рассказал, что подготовил коллективные обращения в комитет по этике "Единой России", Генпрокуратуру и главе Хакасии. "Поскольку депортации, как акту геноцида, были подвергнуты абсолютно все лица калмыцкой национальности, в настоящее время в Республике Калмыкия нет ни одной семьи, которой бы не коснулось горе унижения человеческого достоинства, клеветы и преследования по национальному признаку", - написал он сегодня на своей странице в Instagram. Очиров отметил, что Штыгашев проигнорировал в своем выступлении закон РСФСР от 26 апреля 1991 года "О реабилитации репрессированных народов". К 16.25 мск 30 января публикация Очирова собрала 377 "лайков" и 38 комментариев.

"Вечером я соберу подписи у земляков, проживающих в Москве. И, думаю, завтра, 31 января, мы направим эти заявления", - сказал Очиров корреспонденту "Кавказского узла".