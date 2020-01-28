Кадыров избежал партийного порицания на фоне изгнания Игнатьева из "Единой России"

28 января 2020, 20:46

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" после призыва "мочить" журналистов за критику, тогда как требование главы Чечни "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов было проигнорировано партией власти.

Как сообщал "Кавказский узел", глава МЧС раскритиковал Михаила Игнатьева, который заставил офицера подпрыгивать за ключами на церемонии передачи новых пожарных автомобилей. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его из партии. В то время, как действия Игнатьева подверглись резкой критике, угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес оппонентов остаются безнаказанными, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

4 ноября 2019 года Рамзан Кадыров на совещании в правительстве Чечни потребовал "убивать, сажать и запугивать" авторов негативных материалов о республике и пользователей соцсетей, комментирующих эти материалы, говорится в статье "Кавказского узла" "Мы не людоеды": что на самом деле сказал Кадыров". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать оценку угрозам Кадырова, а нижегородское управление МВД, куда обратилась главред местного издания KozaPress Ирина Мурахтаева, не нашло нарушений в этих словах главы Чечни. Аналогичное заявление, направленное Правозащитным центром "Мемориал" и Московской Хельсинкской группой в Следком, осталось без ответа.

Президиум генерального совета "Единой России" исключил из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. "Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - приводятся слова секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака в сегодняшнем сообщении на сайте партии.

Инициатором отставки Игнатьева стал ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко, ранее раскритиковавший главу Чувашии за призывы "мочить" журналистов за критические материалы, указал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. "Глава Чувашии Михаил Игнатьев второй раз за месяц попал в скандальную историю. То угрожал журналистам (потом пришлось извиняться), то странно пошутил над сотрудником МЧС <...>. В местном МЧС, правда, шутке первоначально не обиделись – машины важнее, да и отношения с главой республики тоже. Но тут за офицерскую честь вступился ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко, который до этого заступался и за журналистов", - процитировал Макаркина 24 января Telegram-канал "Политическая аналитика от экспертов Центра политических технологий имени Игоря Бунина".

Политолог отметил, что ситуация с Игнатьевым показывает, как Рамзану Кадырову позволено "демонстрировать свою самость". "Только что МВД предсказуемо заявило, что прошлогодние слова Кадырова о том, что необходимо убивать, сажать, пугать тех, кто сеет раздоры в интернете, не нарушают законодательства. Но Игнатьев – это обычный глава региона, а не находящийся на особом положении Кадыров, и возможностей у него куда меньше", - привел слова Макаркина Telegram-канал.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что "надо мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". 20 января Игнатьев извинился за свои слова. "Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой, прошу прощения", - сказал Игнатьев.

Ранее Евгений Ревенко заявил, что глава Чувашии должен "как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом". По словам Ревенко, должность губернатора обязывает ее обладателей "максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли", а "двусмысленное высказывание Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов", сообщили "Вести".

Рамзан Кадыров является членом "Единой России", говорится на сайте партии.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".