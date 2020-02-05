Суд подтвердил наказания калмыцким активистам за участие в митинге 27 октября

05 февраля 2020, 23:52

Верховный суд Калмыкии оставил в силе решения о 30 часах исправительных работ активистам Саналу Молоткову и Батыру Боромангнаеву за участие в митинге против назначения Дмитрия Трапезникова исполняющим обязанности главы Элисты.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября в Элисте прошел крупный митинг против назначения Дмитрия Трапезникова исполняющим обязанности главы города. Активисты сочли, что мэрия в ответ на уведомление организаторов акции дала двусмысленный ответ, в связи с чем они обратились в Элистинский городской суд. Городской суд встал на сторону активистов, а Верховный суд Калмыкии - на сторону властей. В результате прямо на митинге к активисту Валерию Бадмаеву подошла полиция и вручила предупреждение. 24 декабря Элистинский городской суд назначил Батыру Боромангнаеву 30 часов обязательных работ, признав его организатором митинга. Боромангнаев это отрицает.

Элистинский горсуд также назначил Батыру Боромангнаеву 45 часов обязательных работ за организацию народного схода 29 сентября и участие в протестном молебне 1 октября. Активист обжаловал эти решения, но Верховный суд Калмыкии их утвердил.

Верховный суд Калмыкии сегодня подтвердил наказание в виде 30 часов обязательных работ за участие в митинге 27 октября руководителю регионального отделения партии "Яблоко" Батыру Боромангнаеву.

"Решение суда было ожидаемым", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Боромангнаев. "Судьи априори признают аргументы и показания полиции и городских властей как заслуживающие доверия. Любые аргументы представителей протестующих вообще не берутся во внимание", - добавил он.

Также в силе оставлено решение Элистинского городского суда о 30 часах обязательных работ за участие в митинге 27 октября предпринимателю Саналу Молоткову. По его словам, такое решение сегодня принял Верховный суд Калмыкии.

"В суде мы просмотрели весь видеоматериал, который был представлен стороной обвинения, и меня на этом видео вообще нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" активист. Он пояснил, что присутствовал на акции.

"Я опоздал на этот митинг, пришел позже всех, выступил на митинге, и ушел раньше всех. Я не слышал о том, что митинг не согласован. Во-первых, я накануне звонил (Валерию) Бадмаеву, он сказал, что митинг согласован. А когда в начале митинга к нему подошла полиция, меня на митинге еще не было. О том, что митинг не был согласован, я услышал только через несколько дней, в начале ноября, из интернета", - сказал активист.

Он считает, что его не имели права привлекать за участие в несанкционированном мероприятии, так как он не знал об этом. "Нет даже доказательств того, что я там был, в суде их не предоставили. Я об этом всем сказал сегодня в суде", - рассказал Молотков.

"Судья выслушал всё молча, а потом вынес решение. Причем, когда судья зачитывал постановление, он сказал, что я слышал предупреждение. Хотя этого не было", - отметил он. По мнению активиста, суд при принятии решения руководствуется только указаниями свыше.

Молотков также добавил, что о заседании его предупредили за день до его проведения. "Если раньше предупреждали за неделю, за две, то теперь какая-то другая тактика. Мне вчера (4 февраля) позвонили. Это хорошо, что я был дома, а если бы где-то в отъезде, то не смог бы прийти", - пожаловался он.

В ноябре 2019 года суд в Элисте также признал активиста Санала Молоткова виновным в нарушении порядка проведения акции в связи с молебном 1 октября и назначил ему 5000 рублей штрафа.

Напомним, в конце января Элистинский суд счел законным митинг против назначения Трапезникова 27 октября, в организации которого обвинялся активист Валерий Бадмаев. После вступления этого решения в силу участники акции смогут добиться отмены наказания в Верховном суде, заявил он.

Протесты в Элисте начались после назначения 26 сентября временным главой города Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. В ходе акций протеста были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. После первых акций начались суды над активистами. В большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в статье "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий", опубликованной "Кавказским узлом". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".