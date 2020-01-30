Журналист Бадмаев призвал власти отреагировать на запугивание калмыцких активистов

30 января 2020, 19:40

Редактору газеты "Современная Калмыкия" Валерию Бадмаеву стало известно об анонимном запугивании участников протестных акций в Элисте. Журналист расценил это как реальную угрозу активистам и запросил встречу с руководством Калмыкии по этому поводу.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты стали выходить на акции протеста после назначения 26 сентября 2019 года временным главой города Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. В ходе акций протеста были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. Последний митинг протеста состоялся в Элисте 5 января.

После первых несогласованных акций начались суды над активистами. В большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в статье "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий", опубликованной "Кавказским узлом".

Молодые активисты в Элисте рассказали о попытках их запугать, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

"Мы встречались с ребятами, с молодежью. У них есть информация, их пытаются запугать, угрожают. Но они не говорят, кто это делает. Они сами не могут даже понять, откуда это исходит. Поэтому я сделал официальное обращение", - заявил Валерий Бадмаев.

Свое заявление, в котором он просит о встрече руководителя администрации главы Калмыкии Чингиса Берикова, Валерий Бадмаев опубликовал 27 января на своей странице в Facebook.

Журналист просит о встрече, так как ему "поступила информация о том, что в отношении наиболее активных граждан будут применяться меры физического воздействия". По словам Бадмаева, он написал об этом заявление в Управление ФСБ России по Калмыкии, а также попросил о встрече руководителя управления Павла Булкина. "Предлагаю Вам организовать мою встречу с главой Республики Калмыкия Б.С. Хасиковым в присутствии начальника УФСБ России по РК П.Н. Булкина", - говорится в опубликованном заявлении Бадмаева на имя Берикова.

Бадмаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что попытки запугать активистов он воспринимает как реальную угрозу. "Я это пережил, в отличие от них [молодежи]. На моих глазах всё это было. Сначала не обращали внимание. Мол - "Подумаешь, ерунда". А оказалось, что не ерунда", - рассказал Бадмаев, напомнив об убийстве журналистки Ларисы Юдиной.

Редактор оппозиционной газеты "Советская Калмыкия сегодня" Лариса Юдина была убита 7 июня 1998 года. Представители общественности и правозащитники считают, что это убийство имело политическую окраску, поскольку на страницах своей газеты Юдина помещала материалы журналистских расследований, нити которых тянулись к президенту Калмыкии Кирсану Илюмжинову и его окружению. И хотя убийцы редактора газеты были найдены и осуждены, истинный заказчик этого преступления, по мнению многих людей, так и не был назван. Власти Калмыкии сделали недостаточно для увековечения памяти Ларисы Юдиной, заявили участники мероприятия в июне 2018 года, посвященного 20-летию со дня убийства калмыцкой журналистки.

При этом, как считает Бадмаев, активистам не стоит "бежать на какие-то разборки, кого-то искать, запугивать". "Надо обращаться официально, что я и сделал", - отметил Бадмаев. "Пока это только запугивание. Но они в этих своих запугиваниях потом слишком далеко заходят, если им не отвечаешь. Но отвечать надо не по-бандитски, надо обращаться в органы, пусть проводят проверку", - подчеркнул он.

"Поэтому я и решил, что это нужно предать огласке, как можно более широкой. Чтобы их остановить. Отнес оба заявления, сначала в ФСБ, потом в администрацию. Булкина я также попросил разобраться. Я же не утверждаю ничего, кстати. Это информация, полученная мной неофициально. Ее надо проверить. Пусть Булкин тоже разберется", - сказал Бадмаев.

В ФСБ и в администрации главы республики принимавшие заявление сказали ему, что реакция будет в течение месяца, сообщил Бадмаев. Он не согласен с этим. "Я редактор газеты, согласно ст.40 закона о СМИ ответ должен быть дан в течение семи дней. А в экстренных случаях - немедленно. А этот случай - экстренный. Так что я ожидаю, что в скором времени встреча произойдет", - заключил Валерий Бадмаев.

Конкретно угроз физической расправой не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист, юрист Санал Убушиев. "Там не угрозы поступали, там прошла информация, что рассматривается такой вопрос, о физическом давлении на активистов", - рассказал он 28 января. "Элиста - город маленький, все друг друга знают", - ответил Убушиев на вопрос о том, откуда это стало известно.

Ранее об угрозах в свой адрес, начавших поступать после начала протестов, заявлял рэпер Адьян Убушаев. "Насколько я слышал, это не единственный человек, которому поступали угрозы из-за активной деятельности. Таких человек несколько", - сказал Убушиев.

Журналист Бадма Бюрчиев подтвердил, что как таковых угроз активистам, по его информации, не было. "Те, кто хочет что-то подобное сделать, не будут угрожать, они придут и сделают", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла" также 28 января. "Мне сложно оценить достоверность этой информации, и Валерий Антонович (Бадмаев) не выдает свои источники. Но я думаю, что просто так он не стал бы такое заявлять", - добавил Бюрчиев.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия в качестве журналиста.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов". Новости об акциях калмыцкой оппозиции публикуются на тематической странице "Элиста против мэра из Донецка".