Юристы назвали штраф калмыцкому активисту Семену Атееву необоснованным

21 января 2020, 06:07

Калмыцкий активист Семен Атеев подал в Верховный суд Калмыкии апелляционную жалобу на решение Элистинского городского суда о штрафе за неуведомление властей об отказе проводить мероприятие. Штраф Атееву можно назвать судебной ошибкой из-за неправильной трактовки закона, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы".

Как писал "Кавказский узел", калмыцкий активист-пенсионер Семен Атеев в ноябре-декабре 2019 года пытался согласовать четыре акции в центре Элисты - митинги около Пагоды семи дней (на 18 ноября), около мэрии Элисты (6 декабря), около Дома правительства (18 декабря) и около Дома профсоюзов (21 декабря). В согласовании всех этих акций мэрия по разным причинам отказала. Активист обжаловал отказы в суд. Элистинский горсуд 14 января на 5 тысяч рублей оштрафовал Семена Атеева, добивавшегося проведения митинга против Дмитрия Трапезникова, признав его виновным в нарушении по статье 20.2.3 КоАП РФ. Этот митинг не был согласован и не состоялся, но Атеев должен был уведомить власти об отказе проводить мероприятие, решил суд. Активист заявил, что намерен обжаловать это решение.

Протесты в Элисте спровоцировало назначение 26 сентября временным главой города Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. В ходе акций протеста были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и об отставке главы Калмыкии Бату Хасикова, говорится в статье "ЮФО-2019: пытки, массовые протесты, технологии "точечных репрессий", опубликованной "Кавказским узлом".

Калмыцкий активист, юрист Семен Атеев 20 января подал в Верховный суд Калмыкии апелляционную жалобу на решение Элистинского городского суда, который 14 января признал его виновным в нарушении по статье 20.2.3 КоАП РФ.

"Они мне вменяют, что я совершил правонарушение 16 ноября в 00 часов 01 минуту. В это время я крепко спал у себя дома. Это, во-первых. Во-вторых, я написал, что в соответствии с п.12 ч.4 ст.5 федерального закона №54 о митингах и демонстрациях, организатор публичного мероприятия обязан в случае отказа - это ключевое слово! - от проведения мероприятия не позднее, чем за один день до дня его проведения, принять меры по информированию граждан, органов местного самоуправления и прочее. Если бы я вдруг решил отказаться от проведения митинга - ну, просто решил бы не проводить его - а запланирован он был на 18 ноября 2019 года, с 12.00 до 15.00, перед зданием Дома правительства, то я, в соответствии с вышеуказанными нормами, должен был бы не позднее 12.00 17 ноября подать это уведомление, что я не собираюсь проводить митинг. Если бы я принял такое решение, об отказе от митинга. Но я такого решения не принимал", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Семен Атеев.

Претензии к неправильно составленному протоколу Атеев, по его словам, положил в основу своей апелляционной жалобы: "В жалобе я ссылаюсь на нарушение ч.2 ст.28.2 КоАП РФ, где четко написано, что должно быть в протоколе об административном правонарушении. В том числе - обязательно должны быть указаны место и время совершения правонарушения. Мне предъявили правонарушение, которого я не совершал. А они считают, что это не является состоятельным".

Законодательство было дополнено ст. 20.2.3 в октябре 2018 года, подчеркнул юрист. "Это вопрос, прежде всего, к нашей федеральной власти и к нашим депутатам Госдумы. Когда принималась эта дополнительная статья, они говорили - как же так, граждане подают заявку в органы местного самоуправления, а потом сами не ходят (на митинг). А власть, мол, должна к этому подготовиться - мобилизуются сотрудники правоохранительных органов, тратится бензин, ставятся рамки металлоискателей и так далее. А люди не приходят, и бюджетные деньги на эту подготовку потрачены впустую. Но это формальный повод. На самом деле это было принято, чтобы исключить всякого рода митинги, пресекать всё это превентивно, чтоб у людей даже мысли не было о митинге. Поскольку за само намерение провести митинг могут наказать. А не за совершение. Это еще один момент, который осложняет общественную активность, это закручивание гаек. Чтобы оказать давление на людей, чтобы исключить всякого рода митинги и демонстрации, чтобы даже никто не помышлял об этом. И пока никто не знает, что с этим делать. И вот наши калмыцкие полицейские и судьи решили, видимо, выступить первопроходцами по этой статье. Отчитаемся, что мы тут в Калмыкии бдим, так сказать, будем на подходах всё это дело пресекать", - выразил свое отношение к происходящему Атеев.

Активист также рассказал, что второе подобное дело - по ст. 20.2.3 КоАП РФ, по поводу митинга, который Атеев пытался согласовать на 6 декабря у мэрии - уже передано в суд, рассмотрение будет в конце января. Причем объяснений с него никто не брал и протокола он не видел.

"Меня не вызывали для объяснений и составления административного протокола. Я должен был ознакомиться с протоколом, выразить к нему свое отношение - то есть возразить, например. И копию протокола они должны были мне передать. Ничего этого сделано не было. Они меня в суде поймали (14 января) и сказали, что якобы и звонили, и писали мне. Но никаких звонков или писем я не получал. И в суде они мне вручили уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении и повестку - чтобы я явился на допрос на следующий день. А на следующий день мне позвонили из суда и сказали, что у меня 28 января уже суд: "На вас подало МВД". А я даже протокола не видел, ничего не знал", - сообщил Атеев.

"Там (с митингом 6 декабря) ситуация еще абсурднее. Я подал уведомление о митинге, они мне отказали, я подал исковое заявление в суд, и суд - Элистинский городской - отказал мне 5 декабря в 20.00. Я смог подать апелляцию только 6 декабря, утром в день митинга. Законодательство это допускает. То есть, если я обжалую решение суда о проведении митинга в день его проведения, суд должен был немедленно собраться и принять решение. По этому вопросу есть разъяснение пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2018 года - чтобы гарантировать права граждан, суд должен собраться в тот же день. Но этого не произошло, да и в целом - я изначально не укладывался в это требование - оповещать за сутки - поскольку в это время я обжаловал отказ мэрии в суд. Если у меня на следующий день рассмотрение апелляции в суде, почему я должен был 5 декабря писать письменное заявление, отказ от проведения митинга. А вдруг мне в этот день разрешили бы? А у меня уже там отказ лежит? Это нелепая ситуация", - заявил Атеев.

Юристы раскритиковали решение суда о штрафе Атееву

"Статья 20.2.3 была введена в октябре 2018 года, статистика Судебного департамента при ВС РФ за первое полугодие 2019 года еще не содержит отдельной строки по этой статье, но это не значит, что таких дел не было. Возможно, постановления по ним запрятаны в раздел "Иные решения по главе 20 КоАП". Тогда же ФЗ "О собраниях..." был дополнен новой обязанностью организатора уведомить власти и принять меры по информированию граждан "в случае отказа от публичного мероприятия". Тут отказа организатора не было, было несогласование со стороны властей", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат проекта "Правовая инициатива" Ольга Гнездилова.

"Официальная судебная статистика пока не выделяет отдельно этот состав правонарушения, - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" глава "Апологии протеста" (проекта международной "Агоры", занимающегося административными делами) Алексей Глухов. Но подобные примеры уже были в Ижевске, Екатеринбурге, Пензе, пояснил он.

"Буквы в законе не всегда определяют правоприменение. Я бы считал, что статья может применяться только в случае прямого согласования мероприятия. В данном случае согласования не было. Письменный отказ от проведения мероприятия стал бы аргументом не в пользу активиста в случае оспаривания действий властей. Уверен, что административка притянута за уши", - заявил Глухов.

"В некотором смысле это решение можно расценивать как прецедентное - в первую очередь потому, что по России судебных решений по статьей 20.2.3 КоАП РФ практически не выносилось. Более того, мне не известен ни один случай, чтобы привлекали к ответственности за непроведение мероприятия, которое не было санкционировано администрацией. ...Это можно назвать судебной ошибкой. Причина этой судебной ошибки, по моему мнению, в неправильной трактовке закона", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Караваев, сотрудничающий с ПЦ "Мемориал" и другими правозащитными организациями.

"Если читать закон буквально, принимая во внимание логику законодателя, то представляется, что нести ответственность по статье 20.2.3 КоАП РФ действительно может лицо, которому мероприятие было разрешено, но которое по каким-то причинам не стало его проводить, не уведомив органы власти. Однако отказ в согласовании публичного мероприятия сам по себе должен, по логике закона, исключать и его проведение", - полагает Караваев.

На вопрос - есть ли еще какие-то нормативные акты, которые регулируют процесс подачи уведомлений о непроведении публичных мероприятий - Ольга Гнездилова пояснила, что порядок подачи уведомлений регулируется местными подзаконными актами и отличается от региона к региону.

"Еще в середине 2000-х мы с коллегами вступали за то, чтобы был принят административный регламент, где были бы прописаны четкие правила подачи, подсчета дней, ведь закон требует подать уведомление в узкое окно не ранее 15 и не позднее 10 дней до мероприятия. Если часть из этих дней приходятся на выходные, каждый чиновник толкует подсчет произвольно, единой судебной практики нет. А теперь необходимо прописывать (в этом регламенте), должен ли что-то государству активист, которому акцию, по сути, запретили", - отметила Гнездилова.

"Вопросы подачи уведомлений о проведении публичного мероприятия регулируются ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", а так же региональным законодательством. При этом ч.5 ст.5 ФЗ-54 прямо предусматривает лишь то, что "организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия". Представляется, что данная ситуация конечна: если в проведении мероприятия отказано, то и проводить его нельзя, а следовательно – уведомление об этом излишне. Во всяком случае, в законодательстве не установлена обязанность заявителя сообщать в администрацию о непроведении мероприятия, которое и так не согласовано с властью", - заявил Александр Караваев.

"Формально есть законы субъектов и нормативные акты муниципальных органов власти. Но они не могут противоречить федеральному закону, поэтому, как правило, повторяют положения федерального законодательства и регулируют лишь адресата подачи уведомлений - как о проведении, так и об отказе от проведения акции", - сказал Алексей Глухов. Есть проблема с подачей уведомлений в выходные дни: "Приемные, как правило, не работают, и не всегда есть возможность уведомить", - подтвердил он.

На вопрос - грозит Атееву увеличение суммы штрафа (в статье говорится о штрафе от 5 тысяч до 20 тысяч рублей), так как в его отношении заведены административные дела по той же статье и по другим несогласованным митингам, Александр Караваев пояснил, что эта статья не предусматривает повышенные штрафы за повторное аналогичное правонарушение.

"Положения иных статей, в частности, статьи 20.2 КоАП РФ, предусматривают штрафы за повторные правонарушения, предусмотренные ими, но не статьи 20.2.3 КоАП РФ", - сказал Александр Караваев.

"Сумма штрафа отнесена на усмотрение суда, и логику проследить порой невозможно. Судьи почти никогда не применяют постановление Конституционного суда РФ по жалобе Савенко, в котором КС указал на возможность назначения штрафа ниже низшего предела", - отметила Ольга Гнездилова.

"В случае вступления в силу первого штрафа, при рассмотрении других протоколов - это может быть расценено как отягчающее обстоятельство и сумма штрафа может быть увеличена", - полагает Глухов.

На вопрос - как действовать в подобной ситуации, чтобы избежать наказания, и возможно ли в случае, когда акция не согласована, подавать какие-то уведомления, в которых было бы прописано, что акция была запланирована, не согласована, но не отменена, Ольга Гнездилова заявила, что у активистов только один путь - обращение в ЕСПЧ.

"С 2012 года мы наблюдаем, как разрастается 20-я глава КоАП, предусматривающая всё новые составы для участников мирных акций. Штрафы достигают несколько сотен тысяч рублей и неоднократно признавались Европейским судом по сути уголовными (например, в деле "Каспаров против России")", - пояснила Гнездилова.

"В первую очередь следует им (активистам) посоветовать обращаться к адвокатам, оказывающим помощь по данной категории дел… Во-вторых - да, они могут подавать подобные уведомления, чтобы обезопасить себя. С точки зрения же судебной практики крайне важно, чтобы подобные дела стали предметом рассмотрения более высших судебных инстанций России и (или) ЕСПЧ… Все-таки за свои права нужно бороться, прибегая к профессиональной юридической помощи и при этом проявляя принципиальность", - сказал Караваев.

"Стопроцентной гарантии защиты от преследования по протестным делам в России нет. Поэтому в отсутствие возможности привлечь к ответственности силовики изобретают новые формы. Вариантов ответа властей (на уведомление) несколько: 1) отказ (заявлено в запретном месте, либо лицом, которое не может быть организатором); 2) предложение об изменении места и времени акции; 3) предложение об исправлении уведомления; 4) согласование акции. Я считаю, что обязанность информировать власти возникает только по п.2 (о принятии или непринятии места) и п.4 (об отказе от мероприятия). В остальных случаях мероприятие не считается согласованным. В случае с Элистой человека поставили между двух огней. Если он проводит - его привлекают за несогласованную акцию. Не провёл мероприятие - снова привлекли. Если бы письменно отказался, то поставил бы крест на обжаловании. Привлечение явно необоснованное", - считает Глухов.

"По сути, дело Атеева должно было быть прекращено в связи с небрежно составленным протоколом. Однако это демонстрирует желание властей повысить цену протеста, не заботясь сильно о приличиях", - заключила адвокат Ольга Гнездилова.

"Кавказский узел" публикует обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещает на тематической странице "Преследование активистов".