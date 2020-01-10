Рэпер Адьян Убушаев пожаловался на угрозы из-за участия в протестах в Элисте

10 января 2020, 05:05

На фоне участия в протестах калмыцкому рэперу Адьяну Убушаеву начали поступать угрозы, а в соцсетях развернута кампания по его очернению, сообщил сам музыкант. Полиция отказала рэперу в возбуждении дела по факту угроз.

Как писал "Кавказский узел", ранее другой калмыцкий музыкант, Эрдни Манцаев, который открыто выступил в поддержку протестующих, рассказал о том, что к нему на работу приходила полиция. Кроме того, по словам Манцаева, был запуган человек, предоставлявший митингующим музыкальное оборудование на первых двух митингах. Он отказался от сотрудничества с музыкантом.

Дмитрий Трапезников, временно возглавлявший в 2018 году непризнанную Донецкую народную республику, был утвержден на должность врио главы Элисты 26 сентября 2019 года. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал его назначение необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Жители Элисты с 29 сентября 2019 года проводят акции протеста с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Они также настаивают на возвращении прямых выборов главы города.

"Да, так и было. Мы давно с ним сотрудничали, но он стал отказывать в оборудовании, его запугали", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" Адьян Убушаев.

С октября Убушаев стал получать угрозы в личных сообщениях в соцсетях, заявил рэпер. "Угрозы поступали с фейковых аккаунтов - мне, в личных сообщениях, в Инстаграме, от неизвестных людей. Это угрозы моей безопасности и безопасности моей семьи. Пишут что-то типа: "Не лезь, твоей дочери будет плохо, она будет страдать", - рассказал рэпер.

"Я подавал заявление в специальный отдел, отдел К, в городском отделении полиции. Жаловался на то, что поступают угрозы моей дочери, скрины (сообщений) предоставил. Следователь обещал посодействовать, но вскоре прислал мне письмо с отказом в возбуждении. Наверное, буду подавать заявление повторно. Когда поступают угрозы твоим близким, чувствуешь себя в этот момент, как бы ты ни был уверен в себе, очень уязвимым. Я не хочу жаловаться, но просто хочу, обнародуя эту информацию, чтоб это ни с кем больше не повторилось. Это очень низко, я считаю", - заявил Убушаев.

Скриншоты сообщений Убушаев предоставил в распоряжение "Кавказского узла", отметив, что это лишь их малая часть.

Кроме того, по словам музыканта, против него развернута кампания по травле и очернению в соцсетях. "Обвинения в наркомании, в грязных делах, каких-то схемах. А сейчас везде пишут, распространяют информацию по группам, что мы подались в посольство США (для получения статуса беженца). Раскручивают тему, что ... мы себе делаем портфолио, чтобы свалить по политическим мотивам", - сообщил Убушаев.

"Про что только ни пишут. Что я проплаченный Кирсаном (Илюмжиновым), еще кем-то, что всё это заказ. Что делаю это ради пиара, так как я артист. И видно, что это целенаправленная работа. Даже там, где речь вообще о другом идет, они это вставляют, упоминают нас, начинают грязью поливать. Мы с этим спорим - со своих аккаунтов, мы не прячемся ни за какими фейками, и, как мне кажется, у них это очернение не выходит, люди все-таки понимают, что к чему, и поддерживают больше нас. Но эта война - медийно-ботовая - идет сейчас", - сказал он.

Помимо онлайна, слухи запускаются и в оффлайне, добавил Убушаев. "Слухи пускают обо мне по городу - типа, когда я ездил в Китай на гастроли, опозорил Калмыкию, вел себя недостойно, якобы мы там напились и так далее. Это при людях говорил один из деятелей культуры республики, который сейчас у главы в советниках", - рассказал рэпер.

"Все эти фейки (фейковые аккаунты) - по нашим наблюдениям, их посты прямо концентрируются на странице нашего главы", - подчеркнул собеседник.

"Это всё боты, - уверен Убушаев. - У одного из них использована фотография якобы реального человека, а мы нашли - это они взяли какого-то человека из Бурятии, похожего на калмыка, с похожими пейзажами - и вставили, как будто это калмык. Мы нашли этого человека реального".

"Может, потому (этот прессинг идет), что у меня в подписчиках 7000 человек, и это для них что-то значит. Я один из самых активных людей сейчас в медиапространстве, веду свою агитацию, скажем так, высказываюсь открыто. И на меня никак иначе не надавишь - я уже полтора года официально безработный, я ушел из медиахолдинга "Бумба", отказавшись делать заказные репортажи", - сказал Убушаев.

"Приезжают засланные люди из "Белого дома", пытаются уговаривать. Знакомые, которые работают там. Звонят, предлагают встретиться. Я выхожу, разговариваю с ними. Они говорят: "Брат, мы тебя уважаем, переживаем за тебя, мы хотим помочь. Вы можете на митингах не кричать против Бату и против Путина?" Но это же не мы уже кричим, это народ кричит. Они сами до этого доводят", - заключил собеседник.

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