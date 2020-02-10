Митинг против оправдания депортации калмыков собрал 500 человек

10 февраля 2020, 20:29

Примерно 500 человек пришли сегодня на несогласованный митинг в Элисте с требованием наказать спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева за его слова о сталинской депортации калмыков.

Как сообщал «Кавказский узел», организаторы митинга подали уведомление о проведении митинга 10 февраля, но администрация Элисты не согласовала акцию, указав причиной карантин, введенный с 1 февраля в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ.

На протестную акцию у пагоды Семи дней на площади перед Домом правительства пришло примерно 500 человек, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на митинге.

Перед тем, как начались выступления митингующих, представитель администрации Элисты и сотрудник полиции предупредили собравшихся об ответственности за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия. Участники акции освистали представителей власти и решили продолжить митинг. Мероприятие продлилось с 16.00 до 17.30 мск и закончилось без инцидентов.

Операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока была проведена войсками НКВД 28 декабря в 1943 году. Общее число выселенных калмыков составляло около 120 тысяч человек. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Напомним, Владимир Штыгашев 29 января с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевали на стороне фашистов - мужское, особенно, население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". Глава республики Бату Хасиков раскритиковал депутат за оправдание репрессий, но активисты сочли реакцию республиканских властей слишком мягкой и попросили прокуратуру проверить высказывания Штыгашева.