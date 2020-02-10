Митинг в Элисте с требованием наказать спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева. Фото: Бадма Бюрчиев для "Кавказского узла"

10 февраля 2020, 20:29

Митинг против оправдания депортации калмыков собрал 500 человек

Примерно 500 человек пришли сегодня на несогласованный митинг в Элисте с требованием наказать спикера парламента Хакасии Владимира Штыгашева за его слова о сталинской депортации калмыков.

Как сообщал «Кавказский узел», организаторы митинга подали уведомление о проведении митинга 10 февраля, но администрация Элисты не согласовала акцию, указав причиной карантин, введенный с 1 февраля в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ.

На протестную акцию у пагоды Семи дней на площади перед Домом правительства пришло примерно 500 человек, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на митинге.

Перед тем, как начались выступления митингующих, представитель администрации Элисты и сотрудник полиции предупредили собравшихся об ответственности за организацию и проведение несогласованного публичного мероприятия. Участники акции освистали представителей власти и решили продолжить митинг. Мероприятие продлилось с 16.00 до 17.30 мск и закончилось без инцидентов.

Операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока была проведена войсками НКВД 28 декабря в 1943 году. Общее число выселенных калмыков составляло около 120 тысяч человек. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Напомним, Владимир Штыгашев 29 января с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевали на стороне фашистов - мужское, особенно, население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". Глава республики Бату Хасиков раскритиковал депутат за оправдание репрессий, но активисты сочли реакцию республиканских властей слишком мягкой и попросили прокуратуру проверить высказывания Штыгашева.

Примечание:

"Жители Элисты почтили память жертв депортации калмыков", "Российский конгресс народов Кавказа предложил ввести наказание за оправдание депортации народов", "В Грозном художники из различных регионов Кавказа представили картины на тему сталинской депортации народов".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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