Участники шествия в Элисте пожаловались на действия полиции и чиновников

14 марта 2020, 20:35

Сегодня в Элисте состоялись согласованные шествие и митинг в защиту прав и интересов калмыцкого народа. Представители власти требовали от одной из участниц убрать плакат, а также мешали протестующим во время шествия, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", активисты не стали проводить несогласованный городскими властями митинг, заявленный на 29 февраля, и решили перенести ее на 14 марта.

В ходе акции они планировали потребовать наказать главу парламента Хакасии Владимира Штыгашева за его высказывания о депортации калмыков. 29 января Владимир Штыгашев с трибуны парламента Хакасии заявил, что высылке во время Великой Отечественной войны подлежали те народы, где "большинство <...> воевали на стороне фашистов - мужское особенно население". Также Штыгашев отметил, что во время войны было выявлено массовое участие калмыков в вооруженных формированиях, воевавших на стороне Германии. В тот же день Штыгашев извинился за эти слова, указав, что "нет и не было никакого оправдания депортации калмыцкого народа, это трагедия". "Я искренне сожалею, если сказанное о войне мною задело чьи-то чувства", - сказал он. Видеозаписи с этими выступлениями были опубликованы на YouTube-канале ИА "Хакасия".

Участники сегодняшней акции начали собираться в центре Элисты, за Домом правительства, в 13.00 мск. В 13.20 мск они двинулись шествием к площади Победы в парке "Дружба". Участники шествия несли растяжку "Это наш город" и калмыцкие флаги. В 13.55 протестующие дошли до площади Победы, после чего в 14.00 начался митинг.

Представители властей несколько раз пытались воспрепятствовать собравшимся. Так, в самом начале митинга представители мэрии и полиции подошли к активистке Оксане Санджиновой, которая стояла на сцене с плакатом с перечеркнутой надписью: «Хасиков. «Команда Бату», и потребовали от нее убрать этот плакат.

"Мы собрались на площадке за Белым домом и двинулись шествием к площади Победы в парке "Дружба". Пришли сюда, начали мероприятие, но сразу же представители администрации города и полиции начали попытку препятствовать нам. Поднялся на сцену сотрудник полиции, он был в форме, но нам не представился и документы не показал. Он мне заявил: "Если вы не уберете свой плакат, то вы горько об этом пожалеете". Точно так же вела себя сотрудница мэрии. Им не понравился мой плакат. На нем написано "Хасиков" и "Команда Бату" - и это перечеркнуто крестиком. А они сказали, что это всенародно избранный глава республики. Мол, "Вы не имеете права стоять с таким плакатом", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Оксана Санджинова.

По словам активистки, полицейский стал ее отталкивать, она возмутилась, к ним подошли люди. Санджинова заявила полицейскому, что он не имеет права "чинить препятствия в нормальном ходе проведения согласованного публичного мероприятия". Так что плакат по-прежнему при мне", - сказала Оксана Санджинова.

И шествие, и митинг были согласованы, предполагалось, что на акцию приду до 1000 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" организатор мероприятия Николай Шевенов. Он подтвердил, что в начале митинга власти "придрались" к плакату. "Якобы он не соответствует регламенту. Хотя у нас повестка широкая, защита законных прав и интересов калмыцкого народа, мы специально сделали повестку широкой, чтоб можно было высказываться по всем поводам", - отметил активист.

По словам Шевенова, и к нему как к организатору акции подошла сотрудница мэрии, которая требовала, чтобы плакат активистки убрали, ссылаясь на то, что она нарушает заявленный порядок проведения мероприятия. "Якобы плакат Оксаны выходит за рамки повестки нашего митинга. И сотрудница мэрии якобы вынесла предупреждение. При этом мы спросили у нее документы, а у нее с собой даже удостоверения не было", - сказал Шевенов.

Он отметил, что та же сотрудница мэрии делала замечание участникам шествия, когда они шли на площадь и остановились около памятника жертвам Гражданской войны. Как рассказал Шевенов, один из участников шествия, историк, обратил внимание участников акции на собятия Гражданской войны, которые произошли ровно 100 лет назад.

"Мы остановились минуты на три, он выступил, мы почтили жертв Гражданской войны минутой молчания. А сотрудница мэрии подошла ко мне, стала придираться, сказала: "Что вы остановились, идите дальше". Стала нас гнать. Таким образом, она и там препятствовала нормальному ходу мероприятия. Мы же ничего такого не делали, просто остановились у памятника на пару минут", - пояснил Шевенов. По его словам, в остальном мероприятие проходило спокойно.