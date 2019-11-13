Суд Элисты не стал наказывать блогера за участие в акции протеста

13 ноября 2019, 17:50

Элистинский горсуд прекратил производство по делу блогера Сота Амунова о его участии в акции протеста против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова 1 октября. Это уже третий участник молебна, дело которого прекращено. Результат рассмотрения таких дел зависит от того, какой судья их рассматривает, отметил юрист Семен Атеев.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября Элистинский горсуд назначил штраф в размере 5 тысяч рублей за участие в молебне 1 октября пенсионерке Бадме Катаевой. 7 ноября на 3 тысячи рублей был оштрафован еще один участник акции - блогер Максим Цеденов. 6 ноября Верховный суд Калмыкии признал правомерным штраф, назначенный активисту Бадме Бюрчиеву за организацию несогласованной акции протеста. При этом административные дела в отношении участников акции Ивана Чучеева и Санала Убушиева были прекращены.

Жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Дело 31-летнего блогера Сота Амунова, обвиняемого по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения публичного мероприятия), рассматривалось в Элистинском городском суде сегодня. Заседание было назначено на 10 часов утра и шло примерно два часа. В итоге судья Елена Карвенова прекратила производство об административном правонарушении, посчитав, что правонарушения не было.

"Я считаю это решение справедливым. Я изначально, когда на меня оформляли протокол, с ним не согласился, потому что мне инкриминировали участие в несанкционированном митинге, но я шел не на митинг, а на молебен", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сот Амунов.

"Я всегда хожу на все мероприятия, потому что я блогер. Я веду прямые трансляции, пишу посты, какое бы это мероприятие ни было - митинг или не митинг, на любые темы. На некоторых мероприятиях, когда посчитаю нужным, я могу и выступить. 1 октября я тоже выступал, так как после молебна люди стали обсуждать текущую ситуацию, с назначением Трапезникова, и я лично этим назначением также был возмущен. Мои подписчики, кто смотрел прямой эфир, попросили меня высказаться, и я как гражданин, как житель Элисты тоже выразил свое мнение. Но я не расценивал это как митинг. Люди стояли безо всяких громкоговорителей или плакатов, просто разговаривали", - отметил блогер.

По словам Амунова, в преддверии суда он получил много поддержки. "Непосредственно в суд пришли где-то восемь-десять человек. Но очень многие писали. Просто суд был в будний день и в рабочее время - все на работе, на учебе. Но поддержки было много, писали многие", - сказал мужчина.

Никаких неправомерных действий со стороны Амунова не было, считает юрист Семен Атеев, представлявший интересы блогера в суде.

"Мой подзащитный пришел на это мероприятие (молебен 1 октября), узнав о нем из Интернета. Он пришел на молебен, и молебен действительно был. А после молебна люди стали делиться своими мнениями по поводу назначения Трапезникова. Многие выступали, и он в том числе. Выступление, участие - даже если это потом и переросло в несанкционированный митинг - не является административным правонарушением, за которое наступает ответственность по ч.5 ст.20.2 КоАП", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Семен Атеев.

Он пояснил, что Амунов не нарушал общественный порядок 1 октября. "Он вел себя прилично, со стороны правоохранительных органов или со стороны администрации города Элисты к нему никаких претензий не предъявлялось, никто с требованием прекратить несанкционированный митинг к нему не обращался", - рассказал Семен Атеев.

По его словам, доводы оппонентов о том, что самого факта участия в мероприятии вполне достаточно, чтобы признать Амунова виновным, являются несостоятельными.

"Поскольку по этому поводу уже был пленум Верховного суда РФ, в июне 2018 года, и было разъяснено, что человека просто за участие по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ можно привлечь к административной ответственности только если он нарушал общественный порядок, не выполнял обращенные к нему законные требования сотрудников правоохранительных органов, скрывал свое лицо, был в состоянии алкогольного опьянения и т.д. Этого не было, во всяком случае наши оппоненты никаких доказательств на этот счет не представили", - сообщил юрист.

Он отметил, что правоохранители предоставили фото- и видеоматериалы, доказывающие, что Амунов лишь был на мероприятии и выступал там. "Это не доказательство того, что он что-то нарушил. Кроме того, они представили видеозапись не только с молебна 1 октября, но и с народного схода 29 сентября, а также заявление Съезда ойрат-калмыцкого народа, выпущенное после назначения Трапезникова, небольшой анализ ситуации в республике, хотя эти материалы никакого отношения к рассматриваемому делу не имеют", - рассказал Семен Атеев.

Также, по его словам, суду были предъявлены протоколы и объяснения двух других участников мероприятия 1 октября. "В них отмечалось, что это было собрание, что выступали некоторые товарищи, но про Сота, моего подзащитного, они не упоминали. Плюс со стороны должностных лиц, составлявших протоколы, были допущены нарушения. В протоколе, составленном в отношении Амунова, не были указаны дата, время совершения правонарушения. То есть они неправильно составили документы, плюс представили в суд материалы, которые не являются доказательствами, поэтому суд принял правильное решение - производство об административном правонарушении прекратить за отсутствием состава правонарушения", - отметил Атеев.

По поводу того, что за одно и то же - участие в молебне 1 октября - в отношении одних дела прекращаются, а другим выписываются штрафы, юрист сказал: "Одни судьи, профессиональные, порядочные, так решают, а другие выносят обвинительные постановления. Я считаю, что в тех случаях, когда были приняты решения о наказании, это политические мотивированные решения, правовой основы они под собой не имеют".

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и. о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.