Десятое внеочередное заседание Элистинского городского Собрания шестого созыва. Фото: Пресс-служба Элистинского городского Собрания

03 марта 2020, 15:29

Трапезников назначен сити-менеджером Элисты вопреки протестам

Депутаты горсобрания Элисты проголосовали за назначение главой городской администрации Дмитрия Трапезникова, кандидатура которого вызвала волну протестов в Калмыкии.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 сентября 2019 года временным главой Элисты стал Дмитрий Трапезников, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. Это вызвало массовые протесты горожан. Так, 31 января несколько активистов собрались на пикет перед зданием администрации Элисты. Они сочли уловкой принятое перед этим решение о разделении должностей главы города, которым стал председатель горсобрания Николай Орзаев, и главы администрации - исполняющим обязанности которого стал Дмитрий Трапезников. 

В ходе акций также были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. Новости об акциях против назначения Трапезникова "Кавказский узел" размещает на странице "Элиста против мэра из Донецка". "Кавказским узлом" также подготовлена биографическая справка о Трапезникове.

Сегодня на внеочередном заседании Элистинского городского собрания депутаты выслушали программы социально-экономического развития города, представленные Трапезниковым и еще тремя кандидатами на пост главы администрации. В итоге большинство депутатов проголосовало за Трапезникова, сообщила элистинская администрация на своем сайте.

За Трапезникова проголосовали 19 депутатов, против выступили два, еще один воздержался и один не принял участия в голосовании, объявляет председательствующий на видео с заседания, опубликованном сегодня в Instagram-паблике издания "Вести-Калмыкия". 

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов", а новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России - на странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Депутаты в Элисте отвергли инициативу референдума о прямых выборах", "Суд закрыл дело калмыцкого активиста Валерия Бадмаева", "Блогер Сот Амунов оштрафован за участие в акции против Трапезникова".

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