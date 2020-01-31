31 января 2020, 22:42
Прохожие поддержали акцию против Трапезникова в Элисте
26 активистов провели сегодня согласованную акцию с требованием отставки врио главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова. Некоторые прохожие присоединились к пикету.
Как сообщал "Кавказский узел", назначение 26 сентября 2019 года временным главой Элисты Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, вызвало массовые протесты горожан. В ходе акций были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. 27 января редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев заявил о запугивании участников протестных акций.
Сегодня в Элисте прошел групповой пикет, участники которого собрались в трех местах. У здания мэрии стояли восемь человек, еще десять - у ТЦ "Романтика", восемь - около гостиницы "Элиста", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" заявительница акции Валентина Эрдниева. По ее словам, в каждой из трех точек присутствовали от двух до пяти полицейских.
Согласно заявке на пикет, поданной городским властям, активисты выступают "за честную и открытую политику действующей власти и в осуждение действий (бездействия) органов государственной власти и органов местного самоуправления". Акция продолжалась полтора часа. Участники пикетов держали плакаты: "Прямые выборы мэра - уважение к народу!", "Дима, пора домой, батя зовет", "Согласен быть дворником за МРОТ - 28 000 руб.", "ХасикOFF, ТрапезникOFF", "Брат за брата мы встанем стеной. Мы ведь дома, Димон, и ты возвращайся домой!" и другие.
Активисты раскритиковали переназначение Трапезникова
Акция проходила в обеденное время, чтобы ее увидели сотрудники городской администрации, отметила Эрдниева. "На этой неделе было заседание Элистинского городского собрания, на нем главой города был выбран [председатель горсобрания Николай] Орзаев, а исполняющим обязанности [главы администрации - Дмитрий] Трапезников. Мы по этому поводу вышли в пикет", - пояснила активистка.
Журналист Бадма Бюрчиев, который стоял возле мэрии с плакатом "Без стажа и доступа к гостайне - вечный и.о.", также назвал поводом для пикета решение горсобрания о назначении Орзаева и Трапезникова.
"[Глава республики Бату] Хасиков и его СМИ, каналы, которые поддерживают власть, пытались преподнести это как хитрую уловку, победу. Мол, Хасиков нашел выход, чтобы главой города был не Трапезников. Якобы это должно всех устроить. Хотя я не понимаю, в чем тут победа. Мы о том, что это разделение властей будет, знали еще в ноябре [2019 года]. И мы изначально говорили, что нас Трапезников не устраивает в принципе. Делите вы эти должности, не делите - он не должен тут работать. Тем более, что все деньги у сити-менеджера, глава города - это номинальная должность. Так что совершенно ничего не изменилось, и мы вышли показать, что мы собираемся продолжать протестовать", - сказал Бюрчиев корреспонденту "Кавказского узла".
Трапезников проигнорировал акцию, сообщил Бадма Бюрчиев. "Трапезников выходил на обед и потом с обеда приехал. Что туда шел, что обратно - старался на нас не смотреть. И быстро проскочил. Остальные [сотрудники администрации], кто выходил, тоже старались не обращать внимание. Было такое напускное равнодушие, но они, как Трапезников, не бегали", - сказал Бюрчиев.
Трапезников должен уйти в отставку вслед за Сурковым, заявили активисты
Реакция прохожих, напротив, была в основном благожелательная, указал Бадма Бюрчиев. "К нам некоторые подходили, жали руки. Некоторые останавливались, говорили, что поддерживают. Негативной реакции особо не было", - отметил он.
Бадма Бюрчиев также отметил, что, по неподтвержденной информации, отстранен от обязанностей советник президента Владислав Сурков, креатурой которого считают Трапезникова.
Юрист Санал Убушиев стоял около мэрии с плакатом "Дима, ушел Сурков - уйдешь и ты". "Когда мы стояли, вышли сотрудники администрации и на подносе принесли нам горячий чай. Это говорит о том, что, несмотря на то, что у нас разные политические взгляды, мы остаемся людьми. По-моему, так. А еще выходил замглавы администрации [Батр] Эрднеев и крикнул, чтоб пикетирующие "шли на точку работать". "Точка" - это у нас так называется животноводческая стоянка. Я это понял так, что он посоветовал нам идти баранам и быкам хвосты крутить. А потом принесли чай. Вот так все неоднозначно", - сказал Убушиев корреспонденту "Кавказского узла".
Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов", а новости об акциях против назначения Трапезникова - на странице "Элиста против мэра из Донецка".
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Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"