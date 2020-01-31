Прохожие поддержали акцию против Трапезникова в Элисте

31 января 2020, 22:42

26 активистов провели сегодня согласованную акцию с требованием отставки врио главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова. Некоторые прохожие присоединились к пикету.

Как сообщал "Кавказский узел", назначение 26 сентября 2019 года временным главой Элисты Дмитрия Трапезникова, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, вызвало массовые протесты горожан. В ходе акций были выдвинуты требования о возвращении прямых выборов мэра и отставке главы Калмыкии Бату Хасикова. 27 января редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев заявил о запугивании участников протестных акций.

Сегодня в Элисте прошел групповой пикет, участники которого собрались в трех местах. У здания мэрии стояли восемь человек, еще десять - у ТЦ "Романтика", восемь - около гостиницы "Элиста", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" заявительница акции Валентина Эрдниева. По ее словам, в каждой из трех точек присутствовали от двух до пяти полицейских.

Согласно заявке на пикет, поданной городским властям, активисты выступают "за честную и открытую политику действующей власти и в осуждение действий (бездействия) органов государственной власти и органов местного самоуправления". Акция продолжалась полтора часа. Участники пикетов держали плакаты: "Прямые выборы мэра - уважение к народу!", "Дима, пора домой, батя зовет", "Согласен быть дворником за МРОТ - 28 000 руб.", "ХасикOFF, ТрапезникOFF", "Брат за брата мы встанем стеной. Мы ведь дома, Димон, и ты возвращайся домой!" и другие.

Активисты раскритиковали переназначение Трапезникова

Акция проходила в обеденное время, чтобы ее увидели сотрудники городской администрации, отметила Эрдниева. "На этой неделе было заседание Элистинского городского собрания, на нем главой города был выбран [председатель горсобрания Николай] Орзаев, а исполняющим обязанности [главы администрации - Дмитрий] Трапезников. Мы по этому поводу вышли в пикет", - пояснила активистка.

До 28 января, когда главой города стал Николай Орзев, Дмитрий Трапезников являлся исполняющим обязанности как главы города, так и главы городской администрации. "Теперь в его сфере ответственности преимущественно управление муниципальным хозяйством", - говорится в сообщении на сайте администрации Элисты.

Журналист Бадма Бюрчиев, который стоял возле мэрии с плакатом "Без стажа и доступа к гостайне - вечный и.о.", также назвал поводом для пикета решение горсобрания о назначении Орзаева и Трапезникова.

"[Глава республики Бату] Хасиков и его СМИ, каналы, которые поддерживают власть, пытались преподнести это как хитрую уловку, победу. Мол, Хасиков нашел выход, чтобы главой города был не Трапезников. Якобы это должно всех устроить. Хотя я не понимаю, в чем тут победа. Мы о том, что это разделение властей будет, знали еще в ноябре [2019 года]. И мы изначально говорили, что нас Трапезников не устраивает в принципе. Делите вы эти должности, не делите - он не должен тут работать. Тем более, что все деньги у сити-менеджера, глава города - это номинальная должность. Так что совершенно ничего не изменилось, и мы вышли показать, что мы собираемся продолжать протестовать", - сказал Бюрчиев корреспонденту "Кавказского узла".

Трапезников проигнорировал акцию, сообщил Бадма Бюрчиев. "Трапезников выходил на обед и потом с обеда приехал. Что туда шел, что обратно - старался на нас не смотреть. И быстро проскочил. Остальные [сотрудники администрации], кто выходил, тоже старались не обращать внимание. Было такое напускное равнодушие, но они, как Трапезников, не бегали", - сказал Бюрчиев.

Трапезников должен уйти в отставку вслед за Сурковым, заявили активисты

Реакция прохожих, напротив, была в основном благожелательная, указал Бадма Бюрчиев. "К нам некоторые подходили, жали руки. Некоторые останавливались, говорили, что поддерживают. Негативной реакции особо не было", - отметил он.

Бадма Бюрчиев также отметил, что, по неподтвержденной информации, отстранен от обязанностей советник президента Владислав Сурков, креатурой которого считают Трапезникова.

Указа об освобождении Владислава Суркова от его обязанностей не было, поэтому де факто он остается помощником президента России, со ссылкой на пресс-секретаря российского президента, Дмитрия Пескова, сообщил 27 января РБК.

Юрист Санал Убушиев стоял около мэрии с плакатом "Дима, ушел Сурков - уйдешь и ты". "Когда мы стояли, вышли сотрудники администрации и на подносе принесли нам горячий чай. Это говорит о том, что, несмотря на то, что у нас разные политические взгляды, мы остаемся людьми. По-моему, так. А еще выходил замглавы администрации [Батр] Эрднеев и крикнул, чтоб пикетирующие "шли на точку работать". "Точка" - это у нас так называется животноводческая стоянка. Я это понял так, что он посоветовал нам идти баранам и быкам хвосты крутить. А потом принесли чай. Вот так все неоднозначно", - сказал Убушиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что прохожие поддержали активистов, а двое из них даже присоединились к пикету. "К нам присоединились два человека, не наши активисты. Просто подошли: "Есть плакаты?" - "Есть". Они взяли плакаты и встали рядом с нами. Круто!" - рассказал Санал Убушиев. Он также отметил, что прохожие поддержали активистов, а двое из них даже присоединились к пикету. "К нам присоединились два человека, не наши активисты. Просто подошли: "Есть плакаты?" - "Есть". Они взяли плакаты и встали рядом с нами. Круто!" - рассказал Санал Убушиев. Юрист обратил внимание на то, что глава администрации должен иметь доступ к гостайне. "В случае с Трапезниковым есть основания для отказа в доступе, согласно закону о государственной тайне. Он жил за границей. Мы подозреваем, что у него двойное гражданство, у него семья на Донбассе, он сам об этом говорил. Раз он не может получить доступ к гостайне, ему не должны давать такую работу. С лицом, у которого не будет доступа к гостайне, должно быть автоматическое расторжение договора. Ты не можешь работать на такой должности, как руководитель администрации города, где постоянно приходят документы, относящиеся к государственной тайне, а у тебя доступа к гостайне нет. Нет доступа - нет работы", - заключил Убушиев.

Предприниматель Санал Молотков стоял близ памятника "Эхо" с плакатом "Ушел Сурков, уйдет и Трапезников". "Я выступал и выступаю всегда за гражданское общество, за то, чтобы народ, каждый город, каждое село имели право избрать власть именно ту, которую они хотят видеть, от которой потом можно будет потребовать ответа. А Трапезникова народ не выбирал. Более того, я считаю, что было бы неплохо, если бы прошли перевыборы и [депутатов] Элистинского городского собрания. Они уже себя показали", - сказал Молотков корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, реакция людей на пикет была "очень хорошая". "Мы когда вышли, нас было четыре человека. У нас было по два плаката на человека. А потом стали подходить люди, просили тоже постоять немножко. Мы давали им плакаты. На моем участке таких было человек семь. Некоторые приходили со своими плакатами. В общей сложности у нас на точке большую часть времени было 10 человек. Кто-то приходил, кто-то уходил". Журналист Валерий Бадмаев стоял у гостиницы "Элиста". Сначала он держал плакат "Депутаты, сдать мандаты", а потом - "Трапезников, вон из Элисты, ты здесь чужой". "Люди некоторые активно нас поддерживали. Были и такие, которые выражали недовольство, но очень мало. А большая часть поддерживала, подходили люди", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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