Верховный суд Калмыкии отверг доводы защиты Эрдни Манцаева по делу о молебне

27 ноября 2019, 22:09

Решение о штрафе музыканту Эрдни Манцаеву, за участие в молебне о благополучии Элисты 1 октября оставлено в силе. Манцаев и его защитники настаивали, что молебен не был митингом, а музыкант реализовал свое право на свободу собраний.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты с 29 сентября проводят акции протеста с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Они также настаивают на возвращении прямых выборов главы города. Акция протеста 17 ноября собрала две тысячи митингующих, хотя организаторы заявляли тысячу. По данным на 26 ноября, за участие в акциях протеста в Калмыкии наказаны девять человек. Среди них музыкант Эрдни Манцаев, оштрафованный на 5 тысяч рублей за участие в молебне 1 октября.

Дмитрий Трапезников, временно возглавлявший в 2018 году непризнанную Донецкую народную республику, был утвержден на должность врио главы Элисты 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал его назначение необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников – посторонний человек, назначенный по указанию сверху, считают пользователи соцсети. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка"

Верховный суд Калмыкии рассмотрел сегодня апелляцию Эрдни Манцаева на решение Элистинского городского суда, который оштрафовал за нарушение установленного порядка проведения митинга (ч.5 ст.20.2 КоАП РФ).

В начале заседания представитель ОВД по Элисте Дюмбр Немгирова попросила судью приобщить к материалам дела в качестве доказательств видеозапись народного схода 29 сентября и постановление о привлечении к административной ответственности за организацию этого мероприятия лидера местного "Яблока" Батыра Боромангнаева, передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Верховный суд Калмыкии 19 ноября подтвердил решение о 25 часах обязательных работ для Боромангнаева за организацию этого схода.

По словам Немгировой, на народном сходе 29 сентября, где также присутствовал Манцаев, звучали призывы приходить 1 октября к Пагоде семи дней, и не на молебен, а на митинг.

"Эта запись (с мероприятия 29 сентября - прим. "Кавказского узла") не имеет отношения к рассматриваемому делу, мало кто там к чему призывал. Кроме того, кем сделана эта запись и на каком основании? Должна быть информация о дате и времени проведения съемки, об оборудовании, на котором производилась съемке, о лице, которое ее производило. Если ответов на эти вопросы нет, то тогда эта запись сделана в нарушение закона и не может являться доказательством. Точно также как и постановление по Боромангнаеву - это к рассматриваемому делу тоже не имеет никакого отношения", - сказал активист Валерий Бадмаев, присутствовавший на суде в качестве защитника Манцаева.

Немгирова затруднилась ответить на вопросы о точном времени проведения съемки и оборудовании, с помощью которого она производилась. Она отметила, что съемка проводилась, потому что в полицию поступает информация о проведении мероприятий, и "ОВД ведет съемку в местах скопления, это делают эксперты ОВД". Несмотря на возражения защиты, суд приобщил оба материала к делу как доказательства.

Защита потребовала оправдать активиста

После Бадмаева выступил еще один защитник Манцаева, юрист Семен Атеев. Он заявил, что дело должно быть прекращено. Атеев отметил, что 19 ноября Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе одного россиянина от 2009 года, наказанного за участие в несанкционированной акции. "И вот, теперь ЕСПЧ вынес решение, что участники несогласованной акции не должны привлекаться к административной или какой-либо другой ответственности", - сказал юрист.

Атеев также напомнил судье, что Конституционный суд России еще в июне этого года подтвердил право граждан собираться мирно и без оружия, предусмотренное статьей 31 Конституции РФ. "Поскольку на местах продолжается практика наказания за реализацию этого конституционного права, суд был вынужден еще раз принять такое решение. Выражать свое мнение позволено нам законами и Конституцией РФ", - подчеркнул защитник, попросив суд прекратить дело против Манцаева.

Бадмаев, в свою очередь, напомнил о том, что протокол в отношении Манцаева был составлен с нарушениями. "Если в деле есть неустранимые сомнения в виновности, они толкуются в пользу обвиняемого. В деле Манцаева отсутствует состав преступления, я поддерживаю то, что сказал Атеев, и требую дело прекратить", - заявил Бадмаев.

Немгирова отметила, что в Элисте осенью 2019 года "прошло шесть акций протеста, там выступали одни и те же лица, в том числе Манцаев". "Манцаев был на площади Победы 29 сентября, он слышал, что 1 октября будет митинг, а не молебен, и все равно пришел. Он должен был убедиться, что мероприятие согласовано с администрацией, прежде чем приходить. Мероприятие проводилось в неположенном месте, у Пагоды семи дней, без уведомления, и это был митинг. Там присутствовало около 240 человек, и они высказывались на политические темы. Это был митинг, а не молебен. Прошу оставить решение Элистинского горсуда в силе", - заявила она.

Сам Эрдни Манцаев настаивает, что молебен 1 октября не был митингом, хотя признает, что "был там и выступал, выражая свою гражданскую позицию". "Я не согласен с формулировкой "участие в митинге", я не считаю, что это был митинг. 29 сентября я не участвовал в собрании на площади Победы и не выступал, в некоторые моменты там даже не присутствовал. О том, что 1 октября планируется митинг, я на этом сходе не слышал. О молебне (1 октября) я узнал из соцсетей за день до мероприятия. Цель указывалась - молебен за благополучие Элисты. Прошу пересмотреть решение горсуда", - сказал он.

На заседании были отсмотрены видеозаписи народного схода 29 сентября и молебна 1 октября. На видео с со схода 29 сентября Манцаева не было видно: он только один раз "мелькнул", по выражению представителя ОВД, где-то в отдалении. В итоге судья принял решение оставить постановление Элистинского горсуда о штрафе в силе.

Манцаев и защита назвали решение предсказуемым

Эрдни Манцаев назвал решение Верховного суда Калмыкии ожидаемым, но настаивает на своей невиновности. "Я считаю, что это несправедливое решение. Я не участвовал в несанкционированном митинге, это был молебен. И в конце концов, что такого криминального в том, что мы потом решили высказать свое мнение, обсудить важный для нашего города вопрос?" - сказал Манцаев корреспонденту "Кавказского узла".

Музыкант пока не решил, будет ли обжаловать сегодняшнее решение. "Посоветуюсь с юристами. Не исключаю, что я не буду платить этот штраф: не то чтобы он сильно ударит по карману, дело не в деньгах, просто это несправедливо. Очень жаль, что нас не слышат", - заключил он.

"Я крайне возмущен этим решением, хотя оно и было предсказуемо. Это откровенная, наглая политическая расправа над оппонентами, причем не какими-то матерыми, а над обычными гражданами. У нас есть шанс обжаловать это решение теперь уже в Краснодаре, в кассационном порядке. Мы сейчас решаем, будем ли мы это делать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Семен Атеев.

Он отметил, что на народном сходе 29 сентября также присутствовал и выступал председатель Элистинского городского собрания Николай Орзаев, а на молебне 1 октября - депутат Чимид Джангаев. "Что это за дискриминация? Депутатам ничего не вменяется за это, а простым людям - вменяется. Это политический заказ: осудить одного, чтобы испугались многие", - заключил юрист.

В качестве зрителя на заседании присутствовал только один человек, активист Николай Тавлеев. "Я хожу на суды, чтобы проанализировать, как они понимают народ. Я уже пятый суд посещаю по митингам и вижу, что под приказом, под давлением выносятся такие приговоры. Я думаю, это к хорошему не приведет. Почему нам рот закрывают? Почему молодым ребятам не дают права голоса, права на будущее? Нас никто не слышит, нас просто угнетают", - сказал Тавлеев корреспонденту "Кавказского узла".

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