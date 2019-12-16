Верховный суд оставил в силе наказание активисту Бадмаеву

16 декабря 2019, 18:44

Шесть часов обязательных работ активисту Валерию Бадмаеву за участие в молебне оставлены в силе по решению Верховного суда Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", Элистинский городской суд рассмотрел дела нескольких участников молебна 1 октября, сочтя его несанкционированной акцией. Часть из них получила штрафы. Валерию Бадмаеву было назначено шесть часов обязательных работ. За участие в молебне 1 октября руководитель республиканского отделения "Яблока" Батыр Боромангнаев получил 20 часов обязательных работ, Верховный суд Калмыкии 4 декабря оставил это решение в силе.

29 сентября жители Элисты провели сход, на котором потребовали отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предупредила активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты".

Судебное заседание в Верховном суде Калмыкии по жалобе председателя исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерия Бадмаева на решение Элистинского горсуда прошло 11 декабря, но решение активист узнал только сегодня.

"Судья так и оставила шесть часов, хотя я ей говорил, что я в этом мероприятии фактически не участвовал. И это зафиксировано на видео", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев.

По словам активиста, он был противником проведения молебна. "Я вообще был противником этого молебна, считал, что это не нужно. Мы с Семеном Николаевичем (Атеевым) в тот день отправляли обращения, заявления главе администрации, депутатам Элистинского городского собрания, в прокуратуру республики, в Генпрокуратуру и т.д., в которых мы писали, что назначение (Дмитрия) Трапезникова незаконно, что оно противоречит и федеральному, и республиканскому законодательству. И мы тогда этим занимались, у меня там целая кипа бумаг была - я пришел к Пагоде, молебен еще даже не начался, я людям показал эту пачку", - рассказал Валерий Бадмаев.

Активист утверждает, что заявил участникам молебна, что поддерживает их, но сам предпочитает "действовать письмами". "И действительно, я оттуда пошел их отправлять. Когда я вернулся, там почти никого уже не осталось. Так что в тот день я во всем этом не участвовал. Я это говорил и на первом суде, и на втором, но они слышать этого не хотят. "Был - и всё, значит, надо наказывать". Хотя даже на видео видно, что я пришел буквально на несколько минут, бумаги показал - и ушел", - добавил Валерий Бадмаев.

Он считает, что даже участники молебна не заслуживают наказания. "Даже если признать, что я там все-таки был, то я уже неоднократно говорил: согласно законодательству, ответственность для участника несанкционированного мероприятия наступает только в том случае, если были нарушены правила проведения публичного мероприятия, чего в моем случае не было. Но суд всё это проигнорировал", - подчеркнул Бадмаев.

После того, как Верховный суд Калмыкии рассмотрел апелляцию, наказание Бадмаеву вступает в силу - теперь ему придется отработать эти шесть часов обязательных работ, даже если он решит обжаловать это решение в кассационном суде в Краснодаре.

Элистинский горсуд 30 октября принял решение о назначении Бадмаеву шести часов обязательных работ за участие в молебне 1 октября по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания). В решении Верховного суда Калмыкии по жалобе активиста, опубликованном на сайте суда, указано, что 1 октября на территории культурного комплекса «Пагода Семи дней» было проведено публичное мероприятие в форме митинга, на котором обсуждался вопрос преимущественно политического характера, и «в процессе данного митинга имело место выступление Бадмаева В.А., которое также касалось указанной темы».

При этом, как указано в решении суда, активисту было объявлено предостережение о том, что участие в этом мероприятии влечет административную и уголовную ответственность. «Невыполнение Бадмаевым В.А. содержащихся в предостережении прокурора требований необходимо расценить как нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения», - подчеркивается в решении суда.

Напомним, кроме Бадмаева и Боромангнаева наказание в виде обязательных работ получил блогер Сот Амунов за участие в митинге 27 октября. На прошлой неделе активисты решили превратить исполнение Боромангнаевым наказания в еще одну форму протеста и вышли ему на помощь убирать улицы Элисты.

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