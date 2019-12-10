Элистинцы откликнулись на призыв помочь Боромангнаеву в обязательных работах

10 декабря 2019, 15:38

Девять волонтеров сегодня присоединились к лидеру реготделения "Яблока" Батыру Боромангнаеву, который убирает мусор на улицах Элисты по решению суда. Срок обязательных работ активиста сократился до 29 часов.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря десять жителей Элисты откликнулись на призыв помочь с уборкой города руководителю реготделения "Яблока" Батыру Боромангнаеву, приговоренному к 45 часам обязательных работ за организацию акций протеста и участие в них. Проявление солидарности с Боромангнаевым стало новой формой протеста, указали активисты, призвав элистинцев присоединиться к уборке мусора и сегодня.

Активисты в Элисте проводили акции протеста против назначения на должность врио мэра бывшего главы Донецкой Народной Республики Дмитрия Трапезникова. Батыру Боромангнаеву как организатору народного схода горсуд назначил 25 часов обязательных работ. За участие в молебне 1 октября Боромангнаев получил еще 20 часов обязательных работ. Активист обжаловал эти решения, но Верховный суд Калмыкии их утвердил.

Сегодня Батыр Боромангнаев с 09.00 до 13.00 мск убирал мусор в 10-м микрорайоне Элисты, исполняя приговор суда. На призыв активистов откликнулись девять горожан, в течение четырех часов они помогали Боромангнаеву убирать мусор, разбросанный вдоль улиц и у пруда Колонский.

Возражений по поводу участия добровольных помощников в уборке мусора ни у городского «Зеленого хозяйства», ни у судебных приставов не было, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из инициаторов этой акции Бадма Бюрчиев.

"Это наш второй выход. Вчера Батыра Боромангнаева поддержали. Тогда в основном ему помогали активисты. Сегодня они все на суде, поэтому в основном пришли простые горожане. Мы продолжим поддерживать осужденных активистов. Это не последний наш выход на работы по уборке мусора. И это не акция протеста, а форма солидарности. Мы здесь знакомимся с новыми людьми и укрепляем наши связи", - сказал Бюрчиев.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.

Аналогичное мнение высказал сам Батыр Боромангнаев. "Это не протестная акция. Мои земляки просто пришли меня поддержать во время выполнения обязательных работ. Мы воспринимаем эту уборку как акцию за чистоту нашего города. Я ее не воспринимаю, как наказание", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Боромангнаев, подчеркнув, что считает решения суда несправедливыми.

Поддержать осужденного пришла, в частности, постоянный участник акций протеста, фитнес-тренер Виктория Мацакова. "Боромангнаева осудили несправедливо. Почему люди за свободу слова должны расплачиваться штрафами и обязательными работами?" - сказала Виктория Мацакова корреспонденту "Кавказского узла".

Другой волонтер, отказавшийся представиться, пришел, по его словам, чтобы "проявить солидарность с несправедливо осужденным". "Мы здесь для того, чтобы показать, что это не наказание, а борьба за чистоту нашего города. Нет мусору на улицах Элисты! Нет нечистоплотным политикам во власти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

За четыре часа Боромангнаев и девять его помощников собрали 23 мешка мусора. По итогам дня активист отработал 16 из 45 часов обязательных работ. На 12 декабря назначено очередное заседание суда, на котором, по предположению Боромангнаева, ему могут присудить дополнительные часы обязательных работ.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а материалы об акциях элистинцев против Дмитрия Трапезникова - на странице "Элиста против мэра из Донецка" . Также на "Кавказском узле" опубликована хроника "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".