Минюст отказался зарегистрировать организацию калмыцких активистов

26 декабря 2019, 20:55

Устав "Форума Калмыкии" противоречит законодательству, а у самой организации нет юридического адреса, заявило министерство юстиции. Активисты возразили, что подавали ведомству гарантийное письмо от арендодателя, а срок аренды не истек.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря активисты провели в Элисте серию пикетов, в каждом из которых приняли участие по от двух до семи человек. Сразу после окончания пикетов активистам, вернувшимся в снятый ими офис, объявили о расторжении договора аренды. По мнению активистов, на арендодателя надавили власти, однако представитель Федерации профсоюзов Калмыкии, которой принадлежит помещение назвал другую причину. По его словам, активисты должны были зарегистрировать общественную организацию, но так и не сделали этого, а сдавать офис физическим лицам нельзя.

Сегодня калмыцкие активисты получили ответ из регионального управления министерства юстиции, в котором ведомство сообщило об отказе в регистрации общественного движения "Форум Калмыкии". В отказе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что в уставе движения не указан предмет деятельности движения, а это противоречит Гражданскому кодексу. В уставе движения содержится положение о выводе из состава движения его членов, что также не соответствует закону, полагает Минюст, также указавший на целый ряд недочетов.

В уставе движения написано, что оно действует на территории России, но документы на регистрацию были поданы в калмыцкое управление Минюста, что, по мнению ведомства, не позволяет "однозначно сделать вывод о территориальной сфере деятельности движения". Еще одно основание для отказа - отсутствие сведений о юридическом адресе движения.

Как пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов движения Борис Болеев, две недели назад, когда арендодатель попросил их покинуть офис, они указали, что договор предписывает заранее предупреждать о его прекращении. "В итоге мы договорились, что будем арендовать это помещение до 31 декабря", - сообщил Болеев.

Он подчеркнул, что активисты подавали в Минюст гарантийное письмо от арендодателя в двух экземплярах. "Они сослались на то, что якобы есть проблемы с юридическим адресом. Возможно, сделали запрос арендодателю, в Дом профсоюзов, а он от нас открестился - мол, они живут только до конца года. И на этом основании этот отказ. С юристами мы пока не советовались, насколько это законно. Как так - есть гарантийное письмо, а ответ приходит, что арендодатель не предоставляет юридического адреса. Они сами себе противоречат", - заявил Болеев.

Он предположил, что за отказом в регистрации стоит противодействие созданию общественных организаций с контролирующими функциями. "Зачем им такая общественная организация, которая будет контролировать, как расходуется бюджет, как работают наши депутаты, заниматься еще какими-то вопросами? И они вставляют палки в колеса, как и с офисом было", - сказал Борис Болеев.

Он рассказал, что идея создания общественной организации "Форум Калмыкии" возникла в октябре. "Эта организация должна была способствовать развитию гражданского общества, чтобы можно было заниматься важными политическими, социальными и экономическими вопросами уже не в частном порядке, а имея юридический статус".

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