Калмыцкий активист Довданов добился отмены штрафа за участие в митинге

25 февраля 2020, 18:45

Верховный суд Калмыкии удовлетворил жалобу пенсионера Владимира Довданова на решение Элистинского горсуда, который оштрафовал его на 5 тысяч рублей за участие в митинге 27 октября 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Довданов получил штраф 5 тысяч рублей за участие в митинге 27 октября 2019 года, где активист выступал в качестве распорядителя. По данным организаторов, митинг собрал не менее 3,5 тысячи человек. Участники акции требовали отставки Дмитрия Трапезникова с поста врио главы администрации Элисты, роспуска горсобрания и референдума о прямых выборах мэра.

Мэрия Элисты в ответ на уведомление организаторов акции дала двусмысленный ответ, который, по мнению активистов, был завуалированным отказом. Городской суд удовлетворил иск активистов и признал ответ мэрии незаконным, однако Верховный суд Калмыкии вынес противоположное решение. Организатора прокуратура и правоохранители предупредили об ответственности за проведение несогласованного мероприятия. Активисты настаивают на том, что митинг был согласован с властями, так как в ответе мэрии не было прямого отказа в согласовании, тем не менее, ряд участников акции был оштрафован. Кассационный суд в Краснодаре 20 февраля отменил решение Верховного суда Калмыкии, на основании которого были оштрафованы участники митинга 27 октября.

Рассмотрение апелляционной жалобы Владимира Довданова, который был оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ как участник митинга 27 октября прошло сегодня в Верховном суде Калмыкии.

"Верховный суд удовлетворил мою апелляционную жалобу, решение первой инстанции отменил. Я доволен, хотя судья в итоге сказала, что просто первый суд переквалифицировал меня на участника с организатора, это было неправильно, и именно поэтому, мол, она отменила. Подробнее будет написано в решении суда, пока его у меня на руках нет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Довданов.

Однако он считает, что штраф должен быть отменен ему в связи с тем, что кассационная инстанция в Краснодаре отменила решение Верховного суда Калмыкии и оставила в силе первое решение суда по тому митингу. "Мы даже думаем о том, чтобы вменить иск за моральный ущерб. Но отмена обременительного для меня штрафа - это все равно, конечно, радостно", - добавил активист.

Журналист, активист Валерий Бадмаев, который выступал общественным защитником Довданова в суде, уверен, что на сегодняшнее решение суда повлияло решение суда в Краснодаре.

"Я думаю, повлияло все-таки то, что мы выиграли кассационную инстанцию. Я на заседании говорил об этом, что мы выиграли суд по этому митингу в Краснодаре. Несмотря на это представительница МВД от своей позиции не отказалась, говорила, что они считают митинг несогласованным, на замечание судьи о том, что кассационный суд в Краснодаре отменил решение Верховного суда Калмыкии по этому суду, смешалась и не знала, что отвечать", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев.

Ссылку судьи на то, что Довданову применили не ту статью, он счел своего рода уловкой. "Она таким образом выкрутилась. Я же ей решение кассационной инстанции не представил, мы его получим на руки только через две недели. И вот, она вынесла правильное решение, но мотивацию сделала другую. Но самое главное - человека освободили от ответственности, это уже хорошо", - полагает Бадмаев.

Он добавил, что активисты намерены подавать иски к полиции. "Мы теперь будем, ссылаясь на постановление кассационной инстанции, по всем фигурантам дела о митинге 27 октября отменять решения и подавать иски к Управлению МВД по городу Элисте и к горадминистрации, которые составили в отношении участников митинга протоколы, требовать компенсацию морального вреда", - подчеркнул Валерий Бадмаев.

Напомним, производство в отношении самого Валерия Бадмаева, которого обвинили в организации октябрьского митинга, 20 января было прекращено Элистинским горсудом за отсутствием состава административного правонарушения. Однако Верховный суд Калмыкии продолжил подтверждать штрафы участникам митинга. Исключением стали только пенсионерка Валентина Горяева и журналист Бадма Бюрчиев, дело которого было отправлено на пересмотр по процедурным причинам.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". Материалы о протестах против назначения врио мэра Элисты публикуются на тематической странице "Элиста против мэра из Донецка". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны на тематической странице "Преследование активистов".