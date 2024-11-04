Кавказ за неделю: обзор главных событий с 28 октября по 3 ноября

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Взрыв в Черкесске, атаки БПЛА, дело Гаджиева, парламентские выборы в Грузии, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 28 октября по 3 ноября 2024 года.

О главных событиях, произошедших на Кавказе с 20 по 27 октября, вы можете прочитать здесь.

Взрыв в Черкесске

31 октября произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Черкесске. Для жильцов организован пункт временного размещения. Для определения того, кто будет выплачивать компенсации жильцам дома в Черкесске, где произошел взрыв, необходимо дождаться официального установления виновных. Это может быть как владелец квартиры, так и местные власти, допустившие халатность, отметили аналитики.

Из девяти пострадавших погибли пять человек. Один пострадавший госпитализирован, трое отправлены на амбулаторное лечение, сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесии. Спасатели вручную и при помощи техники разобрали разрушенные конструкции.

Атаки БПЛА

Со 2 по 3 ноября в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе силы противовоздушной обороны обезвредили 16 беспилотников. О том, что в Ростовской области идет отражение массированной атаки беспилотников, в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В ночь на 2 ноября силы ПВО обезвредили беспилотник возле Новошахтинска, 31 октября в Ростовской области было обезврежено восемь дронов. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты силами ПВО в Неклиновском районе, сообщил 30 октября губернатор. При этом он уточнил, что военные «продолжают работу». Что касается последствий атаки, то, по словам Голубева, они уточняются.

В Волгоградской области 3 ноября над Волгоградской областью был сбит беспилотник, запущенный со стороны Украины. Также на прошлой неделе беспилотники были обезврежены над территорией Красноармейского района Волгограда и в районе села Червленое Светлоярского района, сообщил 31 октября губернатор Андрей Бочаров. «Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», – привела сегодня его слова администрация Волгоградской области в своем телеграм-канале.

29 октября дроны атаковали территорию Российского университета спецназа в Гудермесе. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жертв и пострадавших нет. По данным оппозиционных телеграм-каналов, во время атаки прозвучало два взрыва. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов стала первой в Чечне с начала военной операции на Украине. Позднее Кадыров заявил, что после атаки БПЛА он запретил брать пленных в ходе военной операции на Украине и объявил, что при атаке на университет спецназа убиты 10 украинских пленных.

В тот же день Кадыров объявил, что в связи с атакой на Российский университет спецназа (РУС) запретил брать пленных «командирам, которые находятся на передовой» в зоне военной операции на Украине. 2 ноября он отменил свой запрет, пояснив, что в департамент по рассмотрению обращений администрации главы и правительства республики за последние несколько дней поступило на его имя более 2000 писем от жителей Украины с просьбой отменить приказ не брать в плен бойцов ВСУ.

В ночь на 1 ноября Ставропольский край подвергся атаке беспилотника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, беспилотный летательный аппарат упал на территории нефтебазы в Светлограде. Пострадавших нет. Телеграм-канал Baza опубликовал видео, снятое камерой слежения на нефтебазе. На видео продолжительностью 9 секунд виден взрыв рядом с резервуарами - вспышка пламени и возгорание одного резервуара.

Парламентские выборы в Грузии

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,9% голосов избирателей, у «Коалиции за перемены» – 10,92% голосов, у партии «Единство – Национальное движение» – 10,12%, у «Сильной Грузии» – 8,78%, у партии «Гахария за Грузию» – 7,76%.

Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов. Партии «Единство – Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Жители Грузии, не согласные с результатами выборов, 28 октября вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции в центре Тбилиси потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации. Оппозиция на митинге в Тбилиси также потребовала от властей Грузии предоставить в течение 24 часов избирательные списки и заявила о нежелании вступать в переговоры с «Грузинской мечтой» по любым вопросам кроме проведения новых выборов.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани усомнился, что на парламентских выборах были массовые фальсификации, однако признал, что множество нарушений все же было. При этом он отказался оценивать легитимность выборов, заявив, что это не в его компетенции.

Два человека были задержаны по подозрению в том, что во время парламентских выборов вбросили бюллетени в урну для голосования на участке № 69 в Марнеульском районе, итоги голосования на этом участке были отменены.

Правозащитники в Грузии указали, что из-за неплотной бумаги на обороте бюллетеней виден след от маркера, по которому можно понять, в каком месте избиратель поставил отметку. Центризбирком заявил, что тайна голосования не нарушена.

Мониторинговая миссия «Мой голос» потребовала аннулировать результаты голосования на 246 избирательных участках, а «Ассоциация молодых юристов» – на 2263 участках, где использовались электронные технологии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посетивший Грузию сразу после парламентских выборов, похвалил «Грузинскую мечту» и отверг всю критику относительно прозрачности голосования. «Грузинская мечта» заранее планировала эту демонстрацию наличия союзника в ЕС, зная о результатах выборов.

Страны Европы и США могут объявить парламентские выборы в Грузии нелегитимными, что приведет к международной изоляции страны и значительному сокращению финансовой поддержки. Власти Швеции остановили финансирование инфраструктурных проектов правительства Грузии из-за нарушений, допущенных во время выборов, а также объявили о финансовой поддержке гражданского сектора страны.

Власти США и Европейского союза призвали Грузию подтвердить свою приверженность курсу на евроатлантическую интеграцию и провести оперативное расследование всех нарушений, допущенных во время выборов в парламент. «Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей к проведению расследования данных о всех нарушениях, связанных с выборами», – привела 27 октября «Грузия Online» слова Энтони Блинкена.

Дело Гаджиева

Апелляционная жалоба на приговор Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову по делу о финансировании терроризма была подана еще в сентябре 2023 года. Дата ее рассмотрения долгое время не назначалась. Один из трех судей, выносивших приговор, в своем особом мнении подверг критике основания для обвинительного приговора и фактически оправдал Абдулмумина Гаджиева. Родные Гаджиева надеялись, что апелляционная инстанция учтет доводы защиты и особое мнение судьи.

11 октября апелляционный военный суд в Подмосковье на первом заседании по делу отказал в удовлетворении ходатайств защиты. Супруге и детям Гаджиева перед заседанием удалось встретиться с ним в СИЗО Грозного. На заседании 16 октября адвокаты заявили о невиновности Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова и потребовали их полного оправдания. Абубакар Ризванов в своей речи указал на множественные нарушения и нестыковки в деле и приговоре. Суд первой инстанции расценил как финансирование терроризма покупку авиабилетов за 16 тысяч рублей и полностью проигнорировал выводы экспертизы, заявил в апелляционном военном суде дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев. Прокурор предложил уменьшить наказание осужденным, не назвав предлагаемый срок.

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе незначительно снизил сроки. Абдулмумин Гаджиев приговорен к 16 годам и 10 месяцам, Кемал Тамбиев к 17 годам и четырем месяцам и Абубакар Ризванов - к 17 годам и 10 месяцам. Адвокат Гаджиева Ашот Норвардян заявил о намерении подать кассационную жалобу.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Олег Лапоногий из Веселовского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 588 бойцов из Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.00 мск 3 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 5 195 жителей юга России, в том числе 2 475 жителей СКФО и 2 720 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 1 085 человек, в Волгоградской области - 980, в Ростовской области – 588, в Краснодарском крае – 584, в Ставропольском крае – 510, в Астраханской области – 404, в Северной Осетии – 317, в Чечне - 208, в Кабардино-Балкарии – 180, в Калмыкии – 100, в Ингушетии – 92, в Карачаево-Черкесии – 83, в Адыгее – 64.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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