Кавказ за неделю: обзор главных событий с 20 по 27 октября

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Парламентские выборы в Грузии, нападение на силовиков в Чечне, преследование пацифистов и активистов на юге России, репрессии азербайджанской оппозиции, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 20 по 27 октября 2024 года.

О главных событиях, произошедших на Кавказе с 14 по 20 октября, вы можете прочитать здесь.

Парламентские выборы в Грузии

26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Центризбирком Грузии озвучил предварительные данные об итогах голосования, полученные в результате обработки 99,968% голосов - с 3110 из 3111 участков, передал 27 октября корреспондент «Кавказского узла». Согласно этим данным, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» получила 53,056% голосов, за нее проголосовали 957 960 избирателей.

Оппозиционная «Коалиция за перемены» («Ахали», «Гирчи – больше свободы», «Дроа», «Республиканская партия» и «Активисты за будущее») набрала 201 807 голосов (11,177%), «Единство ради спасения Грузии» («Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», а также ряд независимых политиков) - 177 892 голоса (9,852%), коалиция «Сильная Грузия» (партии «Лело», «Анна Долидзе – за народ», «Граждане» и движение «Площадь Свободы») – 162 459 голосов (8,998%), партия «За Грузию» - 148 570 голосов (8,228%). Остальные участники выборов не смогли получить необходимые пять процентов голосов для прохождения в парламент.

Парламентские выборы в Грузии нелегитимны и не отражают волеизъявление народа, заявила действующий президент Саломе Зурабишвили. Результаты этих выборов не признают и два предыдущих президента страны - Михаил Саакашвили и Гиорги Маргвелашвили. Зурабишвили призвала завтра, 28 октября, в 19.00 по местному времени (18.00 мск) выйти на проведение мирной символической акции протеста людей, несогласных с результатами парламентских выборов.

Коалиция «Независимый наблюдатель», представленная Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи и «Союзом информированных граждан», проводила наблюдательную миссию на парламентских выборах в Грузии с 25 октября. По словам координатора союза Даниела Ионнисяна, были встречи с представителями других аккредитованных наблюдательных миссий, а также с руководством ЦИК Грузии. Также отслеживались митинги оппозиции и «Грузинской мечты». Ионнисян заявил о существенных нарушениях на парламентских выборах в Грузии, подрывающих доверие к их результатам.

На зарубежных избирательных участках в день голосования возникли многочасовые очереди, а на ряде участков голосование проходило с нарушениями, заявила миссия наблюдателей «Мой голос», проводившая мониторинг голосования на парламентских выборах. Некоторые избиратели не смогли проголосовать, так как не были включены в списки. На наблюдателей от мониторинговой миссии «Мой шаг» на ряде избирательных участков оказывалось давление, одного из них даже пришлось эвакуировать из-за угроз. На других участках наблюдателям пытались помешать следить за ходом голосования.

После закрытия участков в Грузии обнародованы итоги голосования по данным экзит-поллов. По данным исследования, которое проводила компания Edison Research по заказу телекомпании «Мтавари архи», за правящую партию «Грузинская мечта» на парламентских выборах проголосовали 40% избирателей. По данным экзит-полла Gorbi, который проводился по заказу проправительственной телекомпании «Имеди», «Грузинская мечта» победила с 56,1% голосов. Также, по данным этого опроса, в парламент прошли три оппозиционных альянса: «Коалиция ради перемен» – 12,6%, «Единство» – 11,6% и «Сильная Грузия» – 7 %, указано на сайте «Имеди». При подсчетах обе исследовательские компании не учитывали голоса проживающих за рубежом избирателей, подчеркнуло издание JamNews.

Объявленное избиркомом Грузии число избирателей выглядит завышенным на фоне общего числа жителей страны, которое, по данным Национальной службы статистики на 1 января 2024 года, составило 3 694,6 тысячи человек, указала 24 октября в своей публикации «Новая газета». Таким образом, число избирателей составляет 95% от численности населения. Однако в статистику населения, помимо взрослых, попадают и дети, и подростки, которые избирателями еще не являются.

Нападение на силовиков в Чечне

Днем 24 октября в пригороде Грозного был обстрелян автомобиль «Урал» Росгвардии. В результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Нападавшим удалось скрыться. Сотрудник Росгвардии в Чечне погиб, поскольку вооруженное нападение застало силовиков врасплох, а необходимости в дополнительной охране росгвардейцев в республике нет, считают ветераны силовых структур.

Убийство росгвардейца в Чечне может указывать на активизацию вооруженного подполья, при этом оно вряд ли скажется на репутации Кадырова, который ранее заявлял о ликвидации боевиков, полагают политологи и правозащитники.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так 72-летний активист из Сочи Владимир Атаманчук 23 октября получил смс-уведомление из суда Лазаревского района о слушаниях по новому уголовному делу о неуважении к суду. Слушания начнутся через месяц, 23 ноября, сообщил Атаманчук корреспонденту «Кавказского узла».

Пенсионер отметил, что получил сообщение из суда во время отработки наказания по предыдущему уголовному делу о клевете на депутатов, общественного деятеля и юриста. «Из одного уголовного дела сразу попадаю в другое», - констатировал Атаманчук.

Репрессии азербайджанской оппозиции

Апелляционный суд в Баку оставил в силе административный арест активиста партии Народного фронта Азербайджана Техрана Абдуллаева по делу об употреблении наркотиков. Защита пообещала обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на арест Абдуллаева.

Активист движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Ахсан Нурузаде, 6 октября освободившийся после семилетнего тюремного заключения, был задержан 26 октября, когда встречал свою дочь с занятий из университета «Хазар» в Баку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель ДМЕ.

24 октября в Гяндже завершился судебный процесс по делу Кямала Гулиева, который был обвинен по делу о наркотиках. Суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы. Сам Гулиев отверг обвинения и заявил, что его преследуют за религиозные убеждения. Ранее Кямал Гулиев был осужден за участие в массовых беспорядках, прошедших в июле 2018 года в Гяндже в связи с делом Юниса Сафарова.

Суд в Баку 24 октября рассмотрел жалобу сотрудника интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли против бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщила его адвокат Зибейда Садыгова. Жалоба была подана в связи с нарушением прав журналиста, бесчеловечным обращением с ним и плохими условиями содержания, отметила она. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

Европейский суд по правам человек признал неправомерным уголовное преследование в Азербайджане оппозиционного журналиста и политика Сеймура Хази и его пятилетнее тюремное заключение. Хази назначена компенсация в размере 4600 евро.

У Фамиля Халилова на 71-е сутки голодовки отнялись ноги, болят все органы и желудок не принимает жидкости, заявила его супруга Кичикханым Халилова. Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 26 сентября на первом заседании суда по его делу Халилов заявил, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме.

Состояние здоровья арестованного руководителя интернет-телевидения Kanal-13 Азиза Оруджева ухудшилось после перевода в СИЗО, ему необходимо срочное обследование и лечение, сообщила его супруга.

Ученый-экономист Губад Ибадоглу в связи с ухудшением состояния прошел медобследование, которое подтвердило необходимость срочной операции, рассказал его брат. Суд дважды отказался принять ходатайства о выезде Ибадоглу для лечения за пределы Азербайджана, сообщил адвокат.

Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе активиста Ниджада Ибрагима под домашний арест. Сам активист заявил, что продолжит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.

6 сентября пограничники в аэропорту Баку не выпустили из страны критика властей Ниджада Ибрагима, сославшись на полицейский запрет. После публичной критики в адрес полиции за необоснованный запрет на выезд из Азербайджана Ибрагим подвергся уголовному преследованию по обвинению в нанесении ущерба здоровью человека. В знак протеста активист с 5 октября проводит голодовку в СИЗО. 17 октября супруга Ибрагима и его адвокат сообщили, что активист предпринял попытку суицида, так как силовики избивали его, принуждая к самооговору. Уполномоченная по правам человека обратилась в Генпрокуратуру Азербайджана для проверки заявлений супруги активиста и его адвоката по поводу оказания на него физического давления силовиками, заявил омбудсмен 19 октября.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Петр Плющенко из Северной Осетии убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 315 бойцов из республики. Всего власти и силовики на 23.00 мск 27 октября сообщили о гибели на Украине не менее 5 153 жителей юга России, в том числе 2 461 жителей СКФО и 2 692 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 1 079 человек, в Волгоградской области - 970, в Ростовской области – 584, в Краснодарском крае – 580, в Ставропольском крае – 508, в Астраханской области – 400, в Северной Осетии – 314, в Чечне - 208, в Кабардино-Балкарии – 176, в Калмыкии – 98, в Ингушетии – 91, в Карачаево-Черкесии – 82, в Адыгее – 60.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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