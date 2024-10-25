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09:36, 25 октября 2024

Активист Гулиев осужден в Гяндже вопреки заявлению о невиновности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Гяндже приговорил к 5,5 года лишения свободы Кямала Гулиева, признав его виновным по делу о наркотиках. Гулиев отверг обвинение и заявил, что его преследуют за религиозные убеждения.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля 2018 года на главу администрации Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение, по подозрению в котором был задержан уроженец Гянджи Юнис Сафаров. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. При разгоне акции протеста погибли двое полицейских. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек.

16 августа 2021 года суд приговорил Юниса Сафарова к пожизненному заключению. Девять других обвиняемых получили от 18 до 20 лет лишения свободы. В мае 2024 года Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационные жалобы Юниса Сафарова и других осужденных по делу о покушении.

24 октября в Гяндже завершился судебный процесс по делу Кямала Гулиева, который был обвинен по делу о наркотиках. Суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы. Сам Гулиев отверг обвинения и заявил, что его преследуют за религиозные убеждения, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Ранее Кямал Гулиев был осужден за участие в массовых беспорядках, прошедших в июле 2018 года в Гяндже в связи с делом Юниса Сафарова.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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