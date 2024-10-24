ЕСПЧ признал неправомерным уголовное преследование Хази в Азербайджане

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Европейский суд по правам человек признал неправомерным уголовное преследование в Азербайджане оппозиционного журналиста и политика Сеймура Хази и его пятилетнее тюремное заключение. Хази назначена компенсация в размере 4600 евро.

"Кавказский узел" сообщал, что в январе 2015 года обозреватель оппозиционной газеты Сеймур Хази был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в избиении в 2014 году незнакомого ему человека по имени Магеррам Гасанов, который позднее получил 6 месяцев заключения за этот же инцидент. В августе 2019 года Хази вышел на свободу после отбывания срока и заявил, что продолжит свою профессиональную деятельность.

Сеймур Хази писал аналитические материалы на темы внутренней и внешней политики, в которых критиковал власти Азербайджана. Он также был одним из ведущих передачи "Азербайджанский час" на онлайн-телевидении, в которой жестко критиковались вопросы коррупции и нарушения прав человека в Азербайджане.

ЕСПЧ сегодня объявил решение по делу «Сеймур Хазиев против Азербайджана». Жалоба Хази была связана с привлечением его к уголовной ответственностью по обвинению в хулиганстве.

В августе 2014 года между Хази и неизвестным ему человеком произошел инцидент. Человек подошел к журналисту и выразил претензии по поводу того, что Хази не отвечает на его сообщения в социальной сети. В ответ журналист сказал, что, возможно, он не заметил сообщения. Однако после этого оппонент Хази напал на него и стал наносить ему удары кулаками по лицу. В целях самообороны журналист, ударив напавшего стеклянной бутылкой, попытался покинуть место инцидента. Однако появившиеся там вдруг полицейские задержали Хази.

Заявитель счел, что инцидент против него был подстроен с целью арестовать по клеветническому обвинению в хулиганстве. «Заявитель указал на то, что все производства в отношении него были несправедливыми и произвольными, местные суды не провели объективных и справедливых разбирательств по его жалобам», - сказано в сообщении ЕСПЧ, опубликованном на сайте суда.

Сеймур Хази просил ЕСПЧ признать нарушение его прав по ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 10 (свобода выражения) Европейской конвенции прав и свобод человека.

Страсбургский суд установил, что дело Хази не было объективно расследовано в Азербайджане, не были приняты во внимание все обстоятельства дела, его действия в целях самообороны. ЕСПЧ признал нарушение прав Хази и обязал власти Азербайджана выплатить ему компенсации на общую сумму 4600 евро.

Хази выразил удовлетворение решением суда. «Для меня прежде всего важно признание нарушения моих прав, осуждение на основе несправедливого судебного процесса. Ранее ЕСПЧ уже признал неправомерность моего предварительного заключения по этому делу. Я тогда находился еще в тюрьме. А сейчас Страсбургский суд установил незаконность приговора мне по существу уголовного дела. Это фактически реабилитация меня. Конечно, в глазах общественности я и так был невиновным. А теперь моя невиновность юридически доказана авторитетным международным судебным институтом. Правда, соратники указывают на незначительность денежной компенсации за пять лет, необоснованно проведенных в тюрьме. Но для меня гораздо важнее моя моральная и политическая победа», - рассказал Хази корреспонденту «Кавказского узла».

Активист отметил, что после освобождения из тюремного заключения сосредоточился на политической деятельности, был избран зампредом Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), продолжает оставаться членом Национального совета демократических сил.

При этом Хази сказал, что продолжает публиковать в соцсети материалы по актуальным вопросам внутренней политики Азербайджана и международным проблемам.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев относительно решения ЕСПЧ по жалобе Хази

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