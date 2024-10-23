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13:40, 23 октября 2024

У Фамиля Халилова отнялись ноги в СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 71-е сутки голодовки у Фамиля Халилова отнялись ноги и болят все органы, заявила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", парализованного инвалида Фамиля Халилова задержали 2 мая, он арестован по обвинению в торговле наркотиками. 15 августа он объявил голодовку в санчасти бакинского СИЗО-1 в знак протеста против ареста, а 3 октября сообщил, что перешел к сухой голодовке. 6 октября Халилов отказался от этой формы протеста, но продолжил голодовку. После 65 суток голодовки состояние Фамиля Халилова серьезно ухудшилось, но врачи следственного изолятора в Баку не оказывают ему помощь, заявила жена активиста 18 октября. 

Фамиль Халилов – инвалид первой группы, он активно критиковал в соцсетях власти Азербайджана и проводил прямые эфиры после того, как получил в Швеции устройство, позволяющее набирать текст пальцами ног. 26 сентября на первом заседании суда по его делу Халилов заявил, что силовики сфальсифицировали протоколы задержания и обыска в его доме.

У Фамиля Халилова на 71-е сутки голодовки отнялись ноги, болят все органы и желудок не принимает жидкости, заявила его супруга Кичикханым Халилова.

"На мои и детей мольбы прекратить голодовку Фамиль ответил отказом, сказав, что может прекратить акцию протеста, если его переведут в режим домашнего заключения. Или он умрет в изоляторе", - сказала Кичикханым Халилова корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что права всех заключенных соблюдаются. 

Напомним, вмененная Фамилю Халилову статья о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта (234.4.3 УК Азербайджана) предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы. 

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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