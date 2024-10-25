Отклонена жалоба директора Abzas Media на бесчеловечное обращение в СИЗО

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Суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу директора онлайн издания Abzas Media Ульви Гасанли против бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", содержащийся в Бакинском СИЗО-1 директор издания Abzas Media Ульви Гасанли 31 июля опубликовал статью, в которой рассказал о пытках, применяемых в этом учреждении к заключенным. В октябре Гасанли пожаловался, что сотрудники изолятора создали ему пыточные условия после огласки информации о нарушении прав заключенных.

Шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Суд в Баку 24 октября рассмотрел жалобу Гасанли против бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы Азербайджана, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова. Жалоба была подана в связи с нарушением прав журналиста, бесчеловечным обращением с ним и плохими условиями содержания, отметила она.

«В жалобе мы отметили, что в бакинском СИЗО-1 вода в камеры подается с большими перебоями, всего один-два часа в течение дня. Гасанли содержится в камере площадью 4 кв.м. Летом в жаркие дни у него даже форточку в камере держали закрытой. Перед началом и после окончания встречи с адвокатами его подвергают личному обыску, расспросам, телефонные разговоры Гасанли прослушиваются», - рассказала адвокат.

После того, как Гасанли предал огласке факты пыток, свидетелем которых он стал в СИЗО, возникли угрозы его безопасности. «Ему угрожал сокамерник, который провоцировал его на конфликты. 11 сентября Ульви сильно ударил сотрудник СИЗО про имени Наиб. Ульви Гасанли вывозят в суд и возвращают в СИЗО в бесчеловечных условиях. С другой стороны, Гасанли необоснованно запретили «живые встречи» с его двухлетним ребенком. Все эти вопросы мы указали в своей жалобе и просили суд принять меры по обеспечению прав и безопасности Гасанли», - продолжила адвокат.

Представители бакинского СИЗО-1 и Пенитенциарной службы не явились в суд. «Привлеченные нами в качестве ответчиков структуры даже не прислали своих представителей. Тем не менее, судья Расим Садыхов не удовлетворил жалобу», - сказала Садыгова.

По ее словам, защита подаст апелляцию на это решение. «Ранее мы обращались к руководству СИЗО и в Пенитенциарную службу, но никаких мер принято не было. Поэтому мы пожаловались на эти структуры в суд, к сожалению, безрезультатно. Теперь мы подадим апелляцию, если вновь не будет результатов, то обратимся с отдельной жалобой на бесчеловечное обращение в ЕСПЧ», - отметила адвокат.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что жалоба Гасанли отклонена. Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

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