Наблюдатели раскритиковали работу избирательных участков за границей Грузии

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Недостаточное число сотрудников избирательных участков в Европе и США привело к появлению многочасовых очередей из желающих проголосовать на выборах в парламент Грузии, а некоторые избиратели не смогли проголосовать, так как не были включены в списки.

Как писал "Кавказский узел", число проживающих за рубежом граждан Грузии, которые включены в списки избирателей, составляет 95 834 человека. 26 сентября ЦИК постановил открыть за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, а 11 октября – открыть еще семь дополнительных участков в Европе и США.

26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. По итогам обработки 99,6% протоколов правящая партия "Грузинская мечта" набрала 54,086% голосов. Оппозиционная "Коалиция за перемены" набрала 10,923% голосов, "Единство – Национальное движение" – 10,122%, "Сильная Грузия" – 8,781%, "Гахария за Грузию" – 7,761%.

На зарубежных избирательных участках в день голосования возникли многочасовые очереди, а на ряде участков голосование проходило с нарушениями, заявила миссия наблюдателей «Мой голос», проводившая мониторинг голосования на парламентских выборах.

В частности, в Испании из-за высокой явки в избирательной комиссии не могли провести регистрацию избирателей, а избиратели - проголосовать. «Проблему создает недостаточное количество регистраторов на этих избирательных участках, которые, учитывая высокую явку избирателей, не могут обеспечить их своевременное участие в выборах», - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Критически длинные" очереди были на избирательных участках, открытых в США и Европе, причина в недостаточном числе регистраторов в избирательных комиссиях, которые не справлялись с потоком избирателей и не могли быстро найти их в списках, заявил "Мой голос".

Кроме того, были выявлены случаи, когда граждане Грузии, состоящие на консульском учете и в едином списке избирателей страны, не числились в списках зарубежных избирательных участков.

Они не значились в настольных списках избирательных комиссий и не смогли проголосовать

"Они не значились в настольных списках избирательных комиссий и не смогли проголосовать на выборах. В Милане (Италия) подобных случаев было зафиксировано 50, также аналогичные случаи были в Берлине (Германия), Лондоне (Великобритания), Афинах (Греция), Барселоне (Испания), Риме (Италия), Стамбуле (Турция), Вене (Австрия) и Вашингтоне (США)", - сообщает мониторинговая миссия.

Было зафиксировано шесть случаев, когда избиратель, находящийся на консульском учете в Штутгарте (Германия), был включен в списки избирателей в Варшаве, из-за чего им не разрешили проголосовать.

На избирательном участке в Милане несколько раз ломался фонарик для проверки нанесенной избирателю маркировки, которую проверяют при входе на избирательный участок, чтобы избежать повторного голосования. По этой причине 10 избирателей вошли на участок без проверки маркировки, говорится в заявлении.

Напомним, в окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадали не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

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