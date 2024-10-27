RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:55, 27 октября 2024

Наблюдатели раскритиковали работу избирательных участков за границей Грузии

Голосование на выборах в парламент Грузии. Тбилиси, 26 октября 2024 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Недостаточное число сотрудников избирательных участков в Европе и США привело к появлению многочасовых очередей из желающих проголосовать на выборах в парламент Грузии, а некоторые избиратели не смогли проголосовать, так как не были включены в списки.

Как писал "Кавказский узел", число проживающих за рубежом граждан Грузии, которые включены в списки избирателей, составляет 95 834 человека. 26 сентября ЦИК постановил открыть за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, а 11 октября – открыть еще семь дополнительных участков в Европе и США.

26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. По итогам обработки 99,6% протоколов правящая партия "Грузинская мечта" набрала 54,086% голосов. Оппозиционная "Коалиция за перемены" набрала 10,923% голосов, "Единство – Национальное движение" – 10,122%, "Сильная Грузия" – 8,781%, "Гахария за Грузию" – 7,761%.

На зарубежных избирательных участках в день голосования возникли многочасовые очереди, а на ряде участков голосование проходило с нарушениями, заявила миссия наблюдателей «Мой голос», проводившая мониторинг голосования на парламентских выборах.

В частности, в Испании из-за высокой явки в избирательной комиссии не могли провести регистрацию избирателей, а избиратели - проголосовать. «Проблему создает недостаточное количество регистраторов на этих избирательных участках, которые, учитывая высокую явку избирателей, не могут обеспечить их своевременное участие в выборах», - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Критически длинные" очереди были на избирательных участках, открытых в США и Европе, причина в недостаточном числе регистраторов в избирательных комиссиях, которые не справлялись с потоком избирателей и не могли быстро найти их в списках, заявил "Мой голос".

Кроме того, были выявлены случаи, когда граждане Грузии, состоящие на консульском учете и в едином списке избирателей страны, не числились в списках зарубежных избирательных участков.

Они не значились в настольных списках избирательных комиссий и не смогли проголосовать

"Они не значились в настольных списках избирательных комиссий и не смогли проголосовать на выборах. В Милане (Италия) подобных случаев было зафиксировано 50, также аналогичные случаи были в Берлине (Германия), Лондоне (Великобритания), Афинах (Греция), Барселоне (Испания), Риме (Италия), Стамбуле (Турция), Вене (Австрия) и Вашингтоне (США)", - сообщает мониторинговая миссия.

Было зафиксировано шесть случаев, когда избиратель, находящийся на консульском учете в Штутгарте (Германия), был включен в списки избирателей в Варшаве, из-за чего им не разрешили проголосовать.

На избирательном участке в Милане несколько раз ломался фонарик для проверки нанесенной избирателю маркировки, которую проверяют при входе на избирательный участок, чтобы избежать повторного голосования. По этой причине 10 избирателей вошли на участок без проверки маркировки, говорится в заявлении.

Напомним, в окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадали не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования.

Выборы 2024 года имели ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" публикует на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:57, 27 октября 2024
Боец из Камышина убит в военной операции
10:44, 27 октября 2024
Клуб в Зугдиди подвергся нападению за поддержку оппозиции
07:04, 27 октября 2024
Четверо жителей Кабардино-Балкарии обвинены в незаконном миссионерстве
20:00, 26 октября 2024
Боец из Дагестана убит в военной операции
19:37, 26 октября 2024
Военнослужащий из Ингушетии убит на Украине
16:04, 26 октября 2024
Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Люди на избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
27 октября 2024, 12:59
Грузинские активисты призвали расследовать нападения на избирательных участках
На избирательном участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
27 октября 2024, 12:00
Центризбирком Грузии опубликовал предварительные итоги голосования
На избирательном участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
27 октября 2024, 11:36
Выборы в Грузии отметились насилием в адрес журналистов
Толпа около ночного клуба "Бьяминоли" в Зугдиди. Кадр из видео https://t.me/Tbilisi_life/30492
27 октября 2024, 10:44
Клуб в Зугдиди подвергся нападению за поддержку оппозиции
На участке для голосования. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
27 октября 2024, 02:20
Наблюдатели рассказали о различных нарушениях в ходе голосования на выборах в Грузии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:53, 27 октября 2024
BERG...man Tbilisi
33
Грузинская мечта: 54,09%. О болтушках, провокаторах и "друзьях"
Фото
09:42, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
ЮК как в СССР
Фото
20:32, 26 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
Правящая партия получает 53% - предварительные данные
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Блогеры
Фото
10:53, 27 октября 2024
BERG...man Tbilisi
33
Грузинская мечта: 54,09%. О болтушках, провокаторах и "друзьях"
Фото
09:42, 27 октября 2024
Ветер с Апшерона
3
ЮК как в СССР
Фото
20:39, 26 октября 2024
BERG...man Tbilisi
43
Грузинская Мечта убедительно побеждает, согласно первым данным ЦИК
Фото
20:32, 26 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
Правящая партия получает 53% - предварительные данные
Фото
20:29, 26 октября 2024
Ветер с Апшерона
Умный поздравит последним
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Люди на избирательном участке. Тбилиси, 26 октября 2024 года. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
26 октября 2024, 17:56
Нарушения тайны голосования и помехи наблюдателям зафиксированы на участках в Грузии

Избирательный участок № 69 в Марнеули. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163902-na-69-m-uchastke-v-marneuli-gde-po-sushchestvuiushchei-informatsii-vbrosili-v-urnu-biulleteni-golosovanie-priostanovleno
26 октября 2024, 15:09
Итоги голосования на участке в Марнеули отменены из-за вброса бюллетеней

На месте нападения на силовиков в Чечне. Скриншот видео от 24 октября 2025 г. https://www.rbc.ru/politics/24/10/2024/671a89b99a7947250f0d7f8d
25 октября 2024, 19:52
Нападение на силовиков в Чечне поставило под сомнение заявления Кадырова о ликвидации подполья

СИЗО Таганрога. Фото: https://memorialcenter.org/news/v-taganroge-pytayut-zaklyuchennyh признан инагентом
25 октября 2024, 17:26
Правозащитники сообщили о пытках заключенных в СИЗО Таганрога

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше