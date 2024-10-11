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15:07, 11 октября 2024

Избирком Грузии анонсировал открытие дополнительных участков за рубежом

Избирком Грузии. Фото: ЦИК Грузии https://www.newsgeorgia.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семь дополнительных участков для голосования на выборах в парламент Грузии решено открыть в Европе и США, сообщил Центризбирком страны.

Как писал "Кавказский узел", число проживающих за рубежом граждан Грузии, которые включены в списки избирателей, составляет 95 834 человека, сообщил 10 октября Центризбирком Грузии и пообещал рассмотреть вопрос об открытии дополнительных семи участков для еще 30 326 избирателей. Кроме того, ЦИК решил рассмотреть вопрос о работе участка в Израиле, решение об открытии которого было принято ранее.

26 сентября ЦИК Грузии постановил открыть за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, где смогут проголосовать граждане Грузии, состоящие на консульском учете. Оппозиция потребовала увеличить число участков и назвала решение Центризбиркома нарушением прав граждан Грузии, проживающих за рубежом. Оппозиционеры попросили открыть дополнительные участки в Испании, Италии, США и Франции. Городской суд Тбилиси, куда обратились представители оппозиции, признал неприемлемыми три иска, в которых оспаривался отказ Центризбиркома открыть больше участков за рубежом.

Сегодня ЦИК Грузии принял решение открыть дополнительные семь участков в Афинах, Барселоне, Берлине, Нью-Йорке, Париже, Риме и Салониках. Кроме того, ЦИК отказался закрыть избирательный участок в Израиле. Ранее, 10 октября, несколько избирателей, проживающих в Израиле, провели акцию протеста с требованием дать им возможность проголосовать на выборах, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Представители общественных движений создали движение «Платформа 26», которое обеспечит голосование на выборах избирателей, проживающих за рубежом. Они планируют аккумулировать средства, которые направят на обеспечение их поездок на избирательные участки. Избиратели жалуются на удаленность открытых участков, им нужно ехать в других города, на что требуется несколько часов дороги и средства на транспорт, пояснили представители «Платформы 26».

«Мы должны прийти и защитить. Мы должны защитить эти выборы, и 27 числа наша страна проснется в совершенно другой реальности», - сказала представитель платформы Цира Элисашвили, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство".

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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