Центризбирком Грузии насчитал 95,8 тысячи избирателей за рубежом

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Число проживающих за рубежом граждан Грузии, которые включены в списки избирателей в списки избирателей, составляет 95 834 человека, сообщил Центризбирком Грузии и пообещал рассмотреть вопрос об открытии дополнительных участков.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября ЦИК Грузии постановил открыть за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, где смогут проголосовать граждане Грузии, состоящие на консульском учете. Оппозиция потребовала увеличить число участков и назвала решение Центризбиркома нарушением прав граждан Грузии, проживающих за рубежом. Оппозиционеры попросили открыть дополнительные участки в Испании, Италии, США и Франции. Городской суд Тбилиси, куда обратились представители оппозиции, признал неприемлемыми три иска, в которых оспаривался отказ Центризбиркома открыть больше участков за рубежом. Эмигранты также сообщили о том, что многих из них нет в списках избирателей. 2 октября апелляционный суд признал законным отказ удовлетворить иск оппозиции к Центризбиркому, который не согласился открыть дополнительные участки для проживающих за рубежом граждан Грузии. При этом 5 октября ЦИК постановил, что избиратели, живущие за рубежом и зарегистрированные в Абхазии и Южной Осетии, могут проголосовать на парламентских выборах по своему фактическому адресу.

Центризбирком обработал данные об избирателях за рубежом. По уточненным данным, полученным от МИД и других профильных ведомств, количество избирателей, имеющих право голосовать за рубежом, составляет 95 834 человека, сообщил сегодня Центризбирком

На 11 октября намечено заседание Центризбиркома, на котором будет обсуждаться вопрос открытия дополнительных семи избирательных участков для еще 30 326 избирателей, чтобы обеспечить голосование. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о работе участка в Израиле, решение об открытии которого было принято ранее Основанием для этого послужило письмо, поступившее из МИД в ЦИК, в котором рассказывается об обстоятельствах и рисках, связанных с ситуацией, сложившейся в городе Рамат-Ган в Израиле, и вопросах, связанных с работой избирательного участка. в этой ситуации, следует ихз сообщения на странице Центризбиркома в Facebook*.

Избирательная комиссия отметила, что решение о числе зарубежных избирателей не окончательное. "В соответствующих ведомствах еще уточняется информация до 20 избирателей", - указано в заявлении.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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