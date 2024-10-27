Апелляционный суд оставил под арестом оппозиционера Техрана Абдуллаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Баку оставил в силе административный арест активиста партии Народного фронта Азербайджана Техрана Абдуллаева по делу об употреблении наркотиков. Защита пообещала обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на арест Абдуллаева.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана Техран Абдуллаев, который участвовал в акции солидарности с лидером этой оппозиционной организации Али Керимли, был арестован в административном порядке на 20 суток по обвинению в употреблении наркотиков. Он отверг обвинение и связал арест со своей политической деятельностью. Защита заявила, что подаст апелляцию на решение суда.

Рассмотрение жалобы на арест Абдуллаева состоялось 26 октября в Бакинском апелляционном суде (БАС) сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

«Полицейские в апелляционном суде утверждали, что Абдуллаев вел себя на улице «странно», поэтому они задержали его, заподозрив в употреблении наркотиков. Якобы после обследования подтвердилось использование активистом наркотиков, поэтому его передали суду, который назначил 20 суток ареста», - рассказал адвокат.

Однако Абдуллаев отверг обвинение. «Техран Абдуллаев сказал, что полицейские говорят неправду. На самом деле его задержали в магазине стройматериалов, где он собирался делать покупки для выполнения ремонтных работ. Никакого обследования на предмет употребления наркотиков не было. Он сказал, что вообще не знает, как выглядят наркотики, и далек от этого. Абдуллаев сказал, что несколько дней не знал, по какому обвинению арестован. Абдуллаев связал свой арест с членством в партии Народного фронта и политической деятельностью», - сказал Керимли.

Защита просила прекратить административное дело и освободить Абдуллаева.

«Достоверных доказательств вины Абдуллаева не было представлено. Видеодоказательств того, что его отвезли на наркологическую экспертизу, также не было. С другой стороны, при задержании были нарушены права Абдуллаева. Ему не позволили информировать об этом близких, пригласить адвоката по выбору. Только через три дня близкие прояснили его судьбу. Мы просили прекратить административное дело и освободить Абдуллаева. Или хотя бы снизить наказание до срока ареста, который он уже отбыл – 10 дней, и отпустить его. Однако ни жалобы, ни ходатайство не были удовлетворены. Теперь мы будем обращаться в ЕСПЧ, чтобы в перспективе добиться признания неправомерности ареста и выплаты Абдуллаеву материальной компенсации», - сказал адвокат.

Дежурный БАС подтвердил информацию об отклонении жалобы Абдуллаева.

Представители МВД Азербайджана оказались не доступны для комментариев об обстоятельствах задержания Абдуллаева.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.