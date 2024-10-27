Армянские наблюдатели заявили о существенных нарушениях на выборах в Грузии

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Наблюдатели из Армении, представлявшие коалицию "Независимый наблюдатель", заявляют о существенных нарушениях на парламентских выборах в Грузии, подрывающих доверие к их результатам.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября прошло голосование на выборах в парламент Грузии. В окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб на нарушения в ходе выборов. В результате нападений пострадало не менее 25 журналистов, освещавших ход голосования, нападениям подверглись также представители оппозиции и наблюдатели. Неправительственные организации потребовали расследовать эти инциденты на избирательных участках.

Центризбирком Грузии озвучил предварительные данные об итогах голосования, полученные в результате обработки 99,968% голосов - с 3110 из 3111 участков. Согласно этим данным, правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" получила 53,056% голосов, за нее проголосовали 957 960 избирателей. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает официальные результаты выборов, поскольку они нелегитимны и не отражают волеизъявление народа.

Коалиция "Независимый наблюдатель", представленная Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи и "Союзом информированных граждан", проводила наблюдательную миссию на парламентских выборах в Грузии с 25 октября. Как отметил на своей странице в соцсети координатор "Союза информированных граждан" Даниел Ионнисян, в числе группы было 18 наблюдателей. По его словам, были встречи с представителями других аккредитованных наблюдательных миссий, а также с руководством ЦИК Грузии. Также отслеживался митинги оппозиции и "Грузинской мечты".

Коалиция отмечает, что на этапе предвыборной кампании и в день голосования "миссия получила множество достоверной информации о подкупе избирателей, административном давлении на их волеизъявление, а также об использовании ID-карт избирателей для контроля за голосованием".

Ионнисян заявил, что действия представителей партии "Грузинская мечта" и избирательных комиссий были направлены на снижение доверия к тайне голосования. Об этом говорили формы и расположения кабин для голосования, установки камер в помещениях для голосования, а также распространение ложных сведений об иных методах контроля за голосованием, сказал он.

Представители коалиции наблюдали в день голосования на 54 участках в Тбилиси и регионах. "Примерно на 50% участках были зафиксированы нарушения тайны голосования, когда за процессом голосования следили другие лица", - отмечает Ионнисян.

По его словам, были сообщения о голосовании от имени других лиц, которые предоставляли собранные ID-карты. Систематически игнорировалась процедура окрашивания пальцев избирателей, даже в присутствии наблюдателей. "Окрашивание пальцев избирателей невидимыми чернилами является основных методом предотвращения двойного голосования в Грузии", - отмечает Ионнисян.

Также он добавил, что у представителей правящей партии были данные паспортов избирателей, а в сводных данных электронных регистрационных устройств не было данных избирателей, которых внесли вручную.

Вне зависимости от заявлений миссий ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО, "правящая партия выиграла и власть радикальная прозападная оппозиция может захватить лишь путем майдана", считает автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi. "Возможен ли майдан? - задается он вопросом в посте "Заявления международных миссий показали, выборы состоялись: премьер Грузии". - Почему нет, теоретически. Грузия - импульсивная страна, в том числе, в политическом смысле и здесь майданами, никого, к сожалению, не удивишь!".

Ионнисян также отмечает, что на более чем 22% наблюдаемых участков были замечены "скопления людей, состоящие не из очередей избирателей, а из сторонников политических сил". Эти люди, по его словам, занимались агитацией, сопровождением избирателей до участков и идентификацией отсутствующих избирателей. "Все они были без исключения представителями партии "Грузинская мечта" или местными наблюдателями, связанными с правящей партией", - написал он, добавив, что на ряде участков избиратели перед тем, как пройти в зал для голосования, подходили к представителю "Грузинской мечты", который делал отметки в своем списке.

Коалиция также заявляет об ограничении деятельности своих наблюдателей на трех участках. "На участке 22/4 был применен физический акт насилия против нашего наблюдателя, когда он попытался заснять ситуацию на участке, миссия была вынуждена прекратить наблюдение здесь", - утверждает Ионнисян.

"Учитывая все эти факты нарушений и отчеты других надежных наблюдательных миссий, Коалиция "Независимый наблюдатель вынуждена зафиксировать, что парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года прошли с существенными нарушениями, которые подрывают доверие к их результатам", - заявил он.

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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