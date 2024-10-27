Активист "Мусульманского единства" задержан в Баку

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Силовики задержали в Баку активиста движения "Мусульманское единство" Асхана Нурузаде, недавно вышедшего на свободу после семилетнего тюремного заключения.

Как писал "Кавказский узел", Ахсан Нурузаде, известный выступлениями в поддержку осужденных в Азербайджане мусульман, был задержан в Баку 6 октября 2017 года. 6 марта 2018 года суд признал его виновным виновным в незаконном обороте наркотиков и приговорил к семи годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил в силе приговор.

Активист движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Ахсан Нурузаде, 20 дней назад освободившийся после семилетнего тюремного заключения, был задержан 26 октября, когда встречал свою дочь с занятий из университета «Хазар» в Баку, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель ДМЕ.

«Четыре человека в гражданском посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Мать Ахсана Нурузаде обращалась на горячую линию "102" МВД, но пока никакого ответа нет», - сказал он.

Близкие активиста обеспокоены его задержанием, которое произошло на глазах дочери. "Четыре человека в гражданской одежде задержали Ахсана прямо на глазах у дочери. И так дети семь лет не видели отца после того, как его арестовали по клеветническому обвинению. За это время они потеряли мать, которая в молодом возрасте умерла от рака, остались на попечении меня – старой, больной бабушки. И вот сейчас Ахсан только вышел на свободу, прошло всего 20 дней, и его вновь задержали", - рассказала мать активиста Зейнаб Гусейнова корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что обращалась на горячую линию МВД, чтобы выяснить, что с ее сыном, однако тщетно. В связи с выходным днем в МВД получить комментарии в ведомстве не удалось и корреспонденту "Кавказского узла".

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