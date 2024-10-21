Кавказ за неделю: обзор главных событий с 14 по 20 октября

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Эхо угроз Кадырова, преследование пацифистов и активистов на юге России, , парламентские выборы в Грузии, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 14 по 20 октября 2024 года.

О главных событиях произошедших на Кавказе с 7 по 13 октября вы можете прочитать здесь.

Эхо угроз Кадырова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил отказом на просьбу прокомментировать слова Рамзана Кадырова с угрозой кровной мести сенатору Сулейману Керимову и депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, предложив обратиться в правоохранительные органы.

9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть.

Бекхан Барахоев «на встрече с общественностью в Малгобеке» заявил, что не имеет отношения к подготовке покушения на Рамзана Кадырова, сообщает 16 октября «Фортанга». «Свидетель тому Всевышний Аллах. Я не имею к этому отношения и никогда не имел», - цитирует депутата издание.

Глава Дагестана Сергей Меликов, выступив в поддержку Сулеймана Керимова после угроз Рамзана Кадырова, снизил градус конфликта, считают опрошенные «Кавказским узлом» журналисты. При этом дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев сообщил о критике со стороны «начальства» из-за его слов о необходимости примирения Керимова и Кадырова. По мнению Чанкалаева, который уволился из-за этого с поста помощника мэра Махачкалы, высказывать свое мнение по такой теме могут только «большие чиновники».

Совет тейпов республики Ингушетия провел 12 октября экстренное заседание по случаю конфликта вокруг Wildberries и заявления Рамзана Кадырова. Видеообращение члена совета Асхаба Гойгова по этому поводу выложено в видео-хостинге Youtube. Свою речь Гойгов произнес на ингушском языке. Перевод опубликовала 14 октября «Фортанга». По его словам, создается впечатление, что кто-то пытается дестабилизировать регион. «Мы все знаем, что в этой ситуации с ингушами поступили несправедливо, и самая большая несправедливость — это гибель невиновных людей. Виновные должны понести ответственность», - заявил Гойгов.

Муфтият Дагестана заявил, что заниматься решением конфликта между Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым надлежит властям, а общество не должно в него втягиваться. Муфтият Чечни публично не отреагировал на конфликт.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. В 2022 году, когда блогера преследовали за пацифистскую позицию, правозащитники также признавали его политзаключенным.

9 октября Вахитовским районным судом Казани Алибеков приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала «Дикий десантник» Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают.

Представители Минобороны предложили блогеру из Новороссийска Асхабали Алибекову, осужденному по делу о нападении на полицейского, отправиться в зону военной операции. Алибеков готов помогать раненым, но не намерен участвовать в боях, рассказал его адвокат.

Парламентские выборы в Грузии

Перед выборами у постояльцев и сотрудников дома престарелых в Цнори забрали удостоверения личности, сообщила 17 октября представитель оппозиции. С требованием сдать документы накануне парламентских выборов столкнулись и сотрудники клининговой службы в Рустави. Неправительственные организации, которые ведут мониторинг предвыборной кампании, призвали власти Грузии расследовать изъятие документов у избирателей.

Силовикам следует возбудить уголовное дело о давлении на избирателей перед выборами в парламент, заявил омбудсмен Грузии в связи с информацией об изъятии у людей удостоверений личности. Сторонники правящей партии предлагают простым избирателям деньги за удостоверения личности, а от чиновников требуют голосовать за нужных кандидатов, сообщили оппозиционеры.

На парламентских выборах будут открыты 3 111 избирательных участков, из них 12 - в пенитенциарных учреждениях, один - в Центре психического здоровья. За рубежом будут работать 67 избирательных участков, расположенных в 53 городах 42 стран, сообщила ЦИК Грузии.

Для участия парламентских выборах, которые состоятся в Грузии 26 октября, зарегистрированы 3 миллиона 508 тысяч 294 избирателя, из них проголосуют посредством электронных технологий 3 миллиона 113 тысяч 747 избирателей, посредством переносной урны проголосуют 64 тысячи 238 избирателей. В специальные списки, в которых числятся, например, военные, проходящие службу, и пожарные, внесены 95 тысяч 910 избирателей, уточнила ЦИК.

206 возможных коррупционных сделок в высших эшелонах власти Грузии выявлены по результатам журналистского расследования, в них фигурирует 201 представитель власти - 16 судей, 37 депутатов парламента, 32 члена правительства и 61 сотрудник муниципалитета, указано в исследовании неправительственной организации, обнародованном 15 октября.

Предвыборная кампания проводится с нарушениями, в рамках ее проведения неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов» зафиксировала возможные факты использования административного ресурса и размытые границы между государством и правящей партией «Грузинская мечта – Демократическое движение», что используется для манипуляции волей избирателей, говорится в промежуточном отчете Ассоциации, который подготовлен на основе мониторинга, проведенного со дня официального начала предвыборной кампании, с 27 августа по 30 сентября.

Группа людей избила и облила краской в Тбилиси сотрудника «Лаборатории исследований советского прошлого» Бадри Окуджаву. Нападение совершено по политическим мотивам, заявил коллега избитого. Нападение на Окуджаву произошло в тбилисском районе Ваке, на пересечении улиц Мачавариани и Барнова, сообщил изданию «ИнтерпрессНьюс» менеджер проектов организации Георгий Канделаки.

Правящая партия Грузии намерена обратиться в Конституционный суд по вопросу импичмента Саломе Зурабишвили за несколько дней до выборов, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе (полномочия Зурабишвили истекают в конце года). Президент играет важную роль в формировании коалиционного правительства, которое поможет Грузии вернуться на европейский путь, выразила уверенность лидер «Единого национального движения» Тина Бокучава.

Между тем власти Великобритании отменили проведение ежегодных встреч на уровне штабов обороны с Грузией из-за принятия ее властями закона об иноагентах, а также антизападной риторики со стороны грузинских политиков.

Членство Грузии в «Партнерстве открытого правительства» (OGP) приостановлено, сообщило «Интерпрессньюс» со ссылкой на администрацию правительства Грузии. По информации администрации, уведомление о приостановке членства в Партнерстве правительство получило 16 октября, говорится в публикации.

Евросовет подтвердил приостановку вступления Грузии в ЕС. Совет считает, что действия правительства Грузии противоречат европейским ценностям и принципам, в связи с чем процесс вступления страны в Евросоюз фактически остановлен, говорится в опубликованном на сайте ЕС заявлении совета по итогам саммита в Брюсселе.

20 октября около 17.00 (16.00 мск) участники марша «Грузия выбирает Евросоюз» собрались в пяти локациях: на площади Республики, на площади Героев, у обелиска 300 арагвинцев, на площади Марджанишвили и на пересечении улиц Амаглеба и Асатиани, чтобы оттуда дойти до площади Свободы, где состоялось итоговое мероприятие в поддержку вступления Грузии в Евросоюз.

В центре Тбилиси собрались десятки тысяч человек, сообщили грузинские и европейские источники. Это одна из самых массовых акций, состоявшихся в стране за последнее время. Председатель комитета по международным отношениям Бундестага Германии Михаэль Рот заявил, что «грузины вновь пишут историю».

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Алексей Терешкин убит в военной операции на Украине, сообщила мэрия Гуково. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 583 бойцов из Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.00 мск 20 октября сообщили о гибели на Украине не менее 5 113 жителей юга России, в том числе 2 445 жителей СКФО и 2 668 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 1 069 человек, в Волгоградской области - 958, в Краснодарском крае – 580, в Ростовской области – 583, в Ставропольском крае – 506, в Астраханской области – 390, в Северной Осетии – 313, в Чечне - 208, в Кабардино-Балкарии – 176, в Калмыкии – 97, в Ингушетии – 91, в Карачаево-Черкесии – 82, в Адыгее – 60.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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