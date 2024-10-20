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19:47, 20 октября 2024

Военнослужащий из Гуково убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Терешкин убит в военной операции на Украине, сообщила мэрия Гуково. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 583 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 582 бойцов из Ростовской области.

Военнослужащий из Гуково Алексей Терешкин погиб "при выполнении служебно-боевых задач в ходе СВО", его родственникам вручен орден Мужества, сообщила 19 сентября в своем телеграм-канале администрация Гуково.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 583 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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