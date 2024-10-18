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02:26, 18 октября 2024

Четырнадцать бойцов из Сальского района убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Названы имена четырнадцати бойцов из Сальского района, убитых в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 582 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 октября убитыми в военной операции официально признаны как минимум 568 бойцов из Ростовской области. 

Рядовые Михаил  Кутявин, Андрей Моор и младший сержант Иван Щапов убиты в военной операции на Украине, сообщила 16 октября в своем Telegram-канале администрация Сальского района, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества. 

Ранее власти сообщали, что 31 марта 2023 года в результате обстрела на границе в Белгородской области убит Никита Грибашов.

Кроме этого, власти района отчитывались о передаче наград семьям убитых бойцов, среди которых Виталий Свирь, Максим Зимовец, Сергей Сояд, Анатолий Аникеев, Дмитрий Турбаба, Евгений Ганношенко, Максим Рудаков, Сергей Пьянов, Михаил Путилин, Евгений Медведев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 582 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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