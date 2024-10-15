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08:59, 15 октября 2024

Минометчик из Волгодонска убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Командир минометного взвода Андрей Андреещев убит на Украине, сообщили власти Волгодонска. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 568 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 14 октября стало известно, что на Украине убит Григорий Гетманов. Он стал, по меньшей мере, 567-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне военной операции на Украине убит командир минометного взвода младший сержант Андрей Андреещев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 25 сентября "Блокнот Волгодонск" со ссылкой на пресс-службу администрации Волгодонска.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 568 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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