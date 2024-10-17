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16:24, 17 октября 2024

Блогеру Асхабали Алибекову предложили заключить контракт с Минобороны

Асхабали Алибеков. Фото Александра Степанова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители Минобороны предложили блогеру из Новороссийска Асхабали Алибекову, осужденному по делу о нападении на полицейского, отправиться в зону военной операции. Алибеков готов помогать раненым, но не намерен участвовать в боях, рассказал его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", блогер из Новороссийска, бывший военнослужащий Асхабали Алибеков приговорен 9 октября Вахитовским районным судом Казани к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. По версии следствия, при задержании уроженец Дагестана и автор YouTube-канала "Дикий десантник" Асхабали Алибеков нанес одному из полицейских два удара по ноге. Блогер заявил в суде, что ударил силовика случайно, так как ему заламывали руки. 26 июня Алибеков пожаловался, что лишен телефонных разговоров с родными, а письма его не передают. Правозащитники признали Алибекова политзаключенным.

Асхабали Алибеков будет обжаловать приговор, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рушан Алиуллин. Адвокат также подчеркнул, что суд зачел время, проведенное Алибековым под стражей, так что, без учета условно-досрочного освобождения, блогер может выйти на свободу в 2026 году.

Максимальный срок заключения по данному обвинению составляет пять лет лишения свободы, добавил адвокат. "В апелляции мы укажем, что суд не учел ряд смягчающих обстоятельств – в том числе и то, что Алибеков извинился перед потерпевшим и тот принял его извинения. Кроме того, мой подзащитный указывает, что он не проявлял такую агрессию, чтобы его надо было задерживать с участием 15 человек. "Я просто просил показать мне повестку", - заявлял он", - сказал Алиуллин.

Адвокат также рассказал, что к Алибекову приходили представители министерства обороны с предложением заключить контакт и принять участие в СВО. "Он ответил, что готов пойти, но только в места, не связанные с боевыми действиями – помощь раненым и т.д. После этого ответа к нему пока больше не обращались", - подчеркнул Алиуллин.

Супруга Алибекова Патимат Алибекова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что у нее практически прервались контакты с мужем. "Если раньше до него не доходили мои письма, а я его письма получала, то теперь и его письма не доходят до меня", - подчеркнула она. На свидание c мужем Алибекова не ездила из-за отдаленности Казани от Краснодарского края.

"Кавказский узел" также писал, что Асхабали Алибеков в марте 2023 года был приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Суд признал, что видеоролик, который он разместил в своем YouTube-канале, дискредитировал армию. В ноябре того же года Алибеков вышел на свободу. 29 марта его супруга сообщила, что приговор по делу о дискредитации армии не устроил прокуратуру, и она обжаловала его. Кассационный суд в Краснодаре отменил приговор Алибекову и направил дело на пересмотр, в мае оно вновь поступило в Приморский районный суд Новороссийска. В 2022 году, когда блогера преследовали за пацифистскую позицию, правозащитники также признавали его политзаключенным. 

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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