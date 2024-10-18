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20:21, 18 октября 2024

Наблюдатели уличили "Грузинскую мечту" в злоупотреблении админресурсом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе предвыборной кампании в Грузии границы между государством и правящей партией размыты, что приводит к манипуляции избирателями, а сообщения о нарушениях не расследуются должным образом, заявила "Ассоциация молодых юристов".

Как писал "Кавказский узел", неправительственные организации, которые ведут мониторинг предвыборной кампании в Грузии, призвали власти расследовать и своевременно принять меры в связи с сообщениями об изъятии документов у избирателей. "Грузинская мечта" делает ставку на парламентских выборах на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить обещаниям политиков в период агитации, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Предвыборная кампания проводится с нарушениями, в рамках ее проведения, неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов» зафиксировала возможные факты  использования административного ресурса и  размытые границы между государством и правящей партией «Грузинская мечта – Демократическое движение», что используется для манипуляции волей избирателей, говорится в промежуточном отчете "Ассоциации молодых юристов", который подготовлен на основе мониторинга, проведенного со дня официального начала предвыборной кампании,  27 августа, по 30 сентября.

"В отчетном периоде продолжалась целенаправленная кампания правительства по дискредитации гражданского сектора, особенно в отношении наблюдательных организаций, что отрицательно сказывается на предвыборной среде. Поляризация и сопутствующие ей проявления сохраняются. Особую тревогу вызвали решения Антикоррупционного бюро самовольно расширить свои полномочия на неправительственные организации путем неверного толкования закона. Целью бюро был гражданский активизм, также препятствовать и дискредитировать работу организаций наблюдателей, а также надзорную деятельность", - говорится в сообщении НПО, направленном 18 октября корреспонденту "Кавказского узла".

 В частности, за этот период НПО выявило: два факта препятствования предвыборной агитации и гражданскому активизму, четыре случая физического насилия, два случая порчи чужого имущества и два случая порчи агитационных материалов, предположительно по политическим мотивам.  Зафиксировали три случая увольнения с работы, предположительно по политическим мотивам. При этом правоохранительные органы на большинство этих случаев не отреагировали незамедлительно и беспристрастно, хотя они должны быть эффективно расследованы.

Организация обратила внимание на два решения Национальной регулирующей комиссии по коммуникациям, одно из них касалось использование языка ненависти в предвыборной политической рекламе, а другое – запрета на размещение в телевизионном эфире предвыборной политической рекламы оппозиционных партий. НПО считает проблемой то, как комиссия интерпретировала нормы закона, а также поверхностное исследование фактов.

Организация за этот период 148 раз обратилась в различные государственные учреждения для получения публичной информации – в 43 случаях ответа не было, на 23 письма ответ был неполным. "Неразглашение публичной информации препятствует мониторинговой миссии «Ассоциации молодых юристов» по осуществлению эффективного мониторинга предвыборных процессов", - говорится в отчете.

Также организация указала, что жеребьевка среди членов участковых комиссий  была назначена на 18 октября, а информацию о ее проведении распространили накануне в 20.27 по местному времени, в связи с чем наблюдатели не смогли эффективно провести мониторинг процесса ее проведения. Наблюдатели от НПО смогли осуществить мониторинг на 20 избирательных участках, но примерно на трети из них жеребьевку начали раньше назначенного времени, а на некоторых даже успели ее завершить.

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

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