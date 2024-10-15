Ингушские политические деятели прокомментировали ситуацию в республике после угроз Кадырова

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Представитель Совета тейпов Ингушетии Асхаб Гагиев и первый президент республики Руслан Аушев призвали земляков не поддаваться эмоциям и не реагировать на провокации, последовавшие после перестрелки у московского офиса Wildberries.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет никакого отношения к компании Wildberries. При этом он добавил, что находится на лечении за границей. "Кавказский узел" подготовил справку "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Совет тейпов республики Ингушетия провел 12 октября экстренное заседание по случаю конфликта вокруг Wildberries и заявления Рамзана Кадырова. Видеообращение члена совета Асхаба Гагиева по этому поводу выложено в видео-хостинге Youtube.

Свою речь Гагиев произнес на ингушском языке. Перевод опубликовала 14 октября "Фортанга". По его словам, создается впечатление, что кто-то пытается дестабилизировать регион. "Мы все знаем, что в этой ситуации с ингушами поступили несправедливо, и самая большая несправедливость - это гибель невинных людей. Виновные должны понести ответственность", - заявил Гагиев.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Гагиев отметил важность дипломатии для разрешения конфликтной ситуации. "Ситуацию можно исправить только через диалог. Люди и чиновники должны понять - обострение лишь усугубит проблему", - отметил он.

Также он осудил распространение видеороликов и материалов, которые провоцируют ненависть. Он отметил, что и ранее случались межэтнические конфликты, "когда невинные люди становились жертвами насилия". "Мы должны извлечь уроки из истории и избежать повторения этих трагедий", - сказал он.

Также Гагиев призвал молодежь не распространять непроверенную информацию и не поддавать на провокации. "Надо проверять информацию, спрашивать у старших, чтобы не навредить необдуманными действиями", - призвал он.

В завершении своей речи Гагиев назвал произошедшее "бизнес-конфликтом, в котором замешаны большие деньги". "Но мы не должны позволить перевести его в межнациональную плоскость. Нам нужно проявить терпение и сдержанность", - добавил он.

Руслан Аушев призвал земляков не поддаваться на провокации

Конфликтную ситуацию прокомментировал первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Его обращение 14 октября опубликовал телеграм-канал "serdalo_ingushetii".

Аушев отметил. что в республике "происходит череда событий", которые его тревожат. "Чрезмерная наша эмоциональность может стать взрывоопасной, если мы пойдем у нее на поводу. У ингушей особым авторитетом и уважением всегда пользовались мужчины, умеющие сдерживать свой гнев, принимать взвешенные и продуманные решения. Таких называли "Къонахий" и их мнение было авторитетным для всех. Уверен, такие есть среди нас и сегодня", - написал он, добавив, что обращается в первую очередь к ним с просьбой "призвать к сдержанности отдельных граждан молодого поколения".

По словам Аушева, трагедия у офиса Wildberries "всем нам разбила наши сердца". И, отметил, среди негодующих и соболезнующих есть немало "наших вайнахов чеченцев". "Мы два народа, которые в самые трудные времена всегда поддерживали друг друга и приходили на помощь", - написал он.

"Наши предки любые разногласия, споры и конфликты решали с помощью народной дипломатии. Нужно иметь большое мужество и мудрость, чтобы совладать со своими чувствами и принимать правильные для всех решения. Сегодня призываю нас всех следовать достойному поведению наших предков. Прошу вас не поддаваться целенаправленным провокациям и не накалять ситуацию, чтобы избежать худшего сценария ее развития", - резюмировал Аушев.

Албогачиев вновь объяснил мотивы участия во встрече с чеченской делегацией

Во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Член Национального совета Ингушетии Муса Албогачиев, который принял участие во встрече, заявил позднее, что ее целью было предотвращение конфликта после стрельбы у офиса Wildberries, но Делимханов в ее ходе призвал "рубить головы". Тейп Леймоевых раскритиковал встречу, отметив, что Албогачиев не был уполномочен участвовать в ней. Они также назвали недопустимыми угрозы от Делимханова и предупредили, что "не позволят расправы в Ингушетии".

14 октября Муса Албогачиев вновь прокомментировал встречу с делегацией из Чечни. Он выступил с видеообращением, которое также перевела "Фортанга", и адресовал его членами его тейпа и жителям Ингушетии.

Албогачиев заявил, что принял участие во встрече для предотвращения межнациональной розни после инцидента у офиса Wildberries. По его словам, ему предложила встречу чеченская сторона. Албогачиев принес извинения за свою эмоциональную реакцию в предыдущих выступлениях, признав, что иногда был груб.

В конце видеообращения члены тейпа выразили поддержку Албогачиеву. Он также отметил, что Адам Леймоев не является представителем тейпа, а лишь координатором организационных вопросов. Он пригласил его приехать, чтобы обсудить лично возникшие вопросы.

Слова Кадырова о кровной мести противоречат исламу и чеченским традициям

Объявление кровной мести противоречит российским законам, исламу и чеченских традициям, заявили эксперты изданию "Можем объяснить" (признано иноагентом). По словам кавказоведа Владимира Севриновского, в Чечне одновременно существуют несколько систем права - законодательство Российской Федерации, законы шариата, которые запрещают кровную месть, и адаты. "Глава республики берет элементы из разных систем или придумывает свои и лепит то, что для него удобнее", - заявил Севриновский.

Слова Кадырова противоречат и чеченским традициям, отметил чеченский общественный деятель Шамиль Албаков. По его словам, одна семья может объявить кровную месть другой только лично и только в случае убийства родственника. Ни намерение убить человека, ни бизнес-конфликты не могут быть мотивами для объявления кровной мести. "Когда чиновник сидит на совещании и объявляет кровную месть по телевизору - это форма, непонятная никому", - заявил Албаков.

Объявление кровной мести недопустимо и с точки зрения российского законодательства, так как подпадает под статью 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта у офиса Wildberries в Москве, поскольку ожидают, что последнее слово будет за Кремлем, и что эта история завершится так, как им укажет Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские и чеченские аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Представители главы Чечни помогали Бакальчукам разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую, рассказал сам совладелец Wildberries в интервью за несколько дней до стрельбы у офиса компании. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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