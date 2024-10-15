Дагестанские журналисты оценили слова Сергея Меликова в поддержку Керимова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Дагестана Сергей Меликов, выступив в поддержку Сулеймана Керимова после угроз Рамзана Кадырова, снизил градус конфликта, какого-то противостояния между главами двух республик после этого не наблюдается, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. При этом дагестанский общественный деятель Булач Чанкалаев сообщил о критике со стороны чиновников из-за его слов о необходимости примирения Керимова и Кадырова. По мнению Чанкалаева, который уволился из-за этого с поста помощника мэра Махачкалы, высказывать свое мнение по такой теме могут только "большие чиновники".

Как писал "Кавказский узел", 12 октября глава Дагестана Сергей Меликов после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту". В поддержку Керимова также высказался мэр Дербента. Эти видеоролики, как и многие другие подобного характера, в том числе подготовленные бюджетниками, опубликованы в созданном 11 октября Telegram-канале "За нашего Сулеймана!". При этом муфтият Дагестана дистанцировался от конфликта между Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым, заявив, что решать его надлежит властям, а общество не должно в него втягиваться. Кампания в поддержку Керимова стала низовой инициативой из благодарности сенатору за благотворительные проекты, отметили дагестанские журналисты.

9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет никакого отношения к компании Wildberries. При этом он добавил, что находится на лечении за границей. "Кавказский узел" подготовил справку "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Общественный деятель Булач Чанкалаев сообщил 13 октября в своем телеграм-канале, что некоторые чиновники из администрации главы и правительства Дагестана высказали недовольство тем, что он высказался по поводу маслиата (примирения) между Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым.

«Я не могу понять одного факта. Почему ко мне начали звонить и возмущаться определенные чиновники, когда я сделал обращение с призывом о примирении Керимова и Кадырова? Вроде бы говорил все тоже самое, что и они на открытии парка. Еще больше, призвал к примирению двух людей, которые реально полезны для общества. Или же, чтобы высказывать свое мнение, нужно быть большим чиновником, ждать определенного времени и команды? В таких ситуациях каждая минута золото. И поэтому считаю, что я все сделал правильно и как мне подсказывало сердце. Эти люди должны сделать маслиат, чем быстрее, тем лучше. Это будет хорошо для наших народов», - написал Чанкалаев.

В тот же день в беседе с председателем Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамилем Хадулаевым Чанкалаев сообщил, что «сам ушел с работы».

«Не стал ждать, пока кто-то скажет, как гражданин России и Дагестана я изъявил такое желание и сделал обращение, которое кому-то не понравилось. Я призывал только к примирению, считаю два гиганта Керимов и Кадыров должны объединиться и сделать так, чтобы было полезно для своих республик», - сказал он.

Чанкалаев также добавил, что его удивил звонок чиновника, имя которого он не назвал. «Теперь буду просто сам по себе и трактовать события, как хочу», - добавил он.

Булач Чанкалаев был назначен помощником мэра Махачкалы в июле 2023 года. Затем он занимал должность заместителя руководителя подведомственной мэрии Махачкалы организации МУП «Горзеленхоз», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Журналисты прокомментировали поддержку Сулеймана Керимова со стороны Сергея Меликова

Глава Дагестана Меликов поддержав Сулеймана Керимова, позволил снизить градус противостояния, учитывая, что за Керимовым стоит много дагестанцев, отметил главный редактор «РИА Дербент» Милрад Фатулаев.

«Большинство руководителей разного ранга, широкая общественность - это безусловная поддержка, которая способствует снижению градуса конфликта. На днях состоялся приезд в Грозный полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Говорилось о том, что он приехал якобы с рабочим визитом, но его никто особо не сопровождал. Вероятнее всего, до Кадырова донесли некое послание из Кремля о том, что такие заявления недопустимы. Тем более в условиях, в которых находится сегодня страна», - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

11 октября Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале пост и видео встречи с полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой. «В частности, мы обсудили успехи Чеченской Республики в достижении высоких показателей в различных сферах. Также речь шла о планах дальнейшего развития региона на ближайшее время и ход реализации отдельных крупных проектов», - сказано в публикации.

Как полагает Фатулаев, публичная поддержка Меликовым Керимова не означает противостояния с Кадыровым. «Этого произойти не может, за исключением случая, если Кадыров не продолжит начатый им процесс нагнетания эскалации конфликта с людьми, которые находятся под защитой государства. Я имею ввиду депутатов Госдумы и сенатора Сулеймана Керимова», - рассказал Фатулаев.

Другой дагестанский журналист на правах анонимности рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что глава Дагестана Меликов в плане личных взаимоотношений одинаково близок как к Керимову, так и к Кадырову.

Кадыров, который практически не ездит на мероприятия регионального уровня в пределах СКФО, приехал на инаугурацию главы Дагестана Меликова

«Кадыров, который практически не ездит на мероприятия регионального уровня в пределах СКФО, приехал на инаугурацию главы Дагестана Меликова. Это знак, что между ними выстроены хорошие отношения. Меликов в такой ситуации старается не ссорится с обоими», - считает журналист.

Он предположил, что визуально не наблюдается какого-то противостояния из-за данного конфликта Меликова с Кадыровым. «В Дагестане чиновники и бюджетники, которые выступили в защиту Сулеймана Керимова, выбирали выражения и говорили так, чтобы никого не обидеть. И поэтому ожидать каких-то противостояний из-за этих слов не следует. В то же время в обществе есть понимание, что критика Кадырова в отношении Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова - это «где-то там наверху». Нас на местах это мало касается - такое ощущение от этого у довольно значительной части общества», - считает журналист.

Напомним, 18 сентября в Москве между выходцами из Чечни и Ингушетии произошел массовый конфликт у офиса Wildberries, были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.