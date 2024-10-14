Кавказ за неделю: обзор главных событий с 7 по 13 октября

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Пожар на АЗС в Грозном, нападение на силовиков в Ингушетии, угрозы Кадырова, преследование пацифистов и активистов на юге России, , парламентские выборы в Грузии, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 7 по 13 октября 2024 года.

Пожар на АЗС в Грозном

12 октября на АЗС, расположенной на проспекте Мухаммада Али в Грозном, произошел взрыв цистерны с топливом, после чего начался пожар. При взрыве погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы и ожоги.

По предварительным данным, взрыв на заправке в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива, написал ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Кроме того, по словам источника, на заправке хранился сжиженный газ.

Инцидент прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который написал в своем телеграм-канале, что все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

В Центральном аппарате СК России поставили на контроль дело о взрыве на АЗС в Грозном, говорится в телеграм-канале Следкома. «Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Чеченской Республике Пекову М. М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - сказано в сообщении.

Нападение на силовиков в Ингушетии

11 октября в Ингушетии около федеральной трассы «Кавказ» при обстреле автомобиля погибли три человека: полицейский и два его родственника. По данным журналистов, жертвами нападения стали Илез Аушев (39 лет), Амир Аушев (43 года) и Беслан Аушев (39 лет). При этом целью атаки мог быть сотрудник Центра противодействия экстремизму Адам Хамхоев, который находился в машине с погибшими, но не пострадал.

Автомобиль Лада-2115, на котором передвигались участники нападения, найден сожженным в Северной Осетии, сами нападавшие скрылись. Сотрудники полиции в момент нападения находились в припаркованном внедорожнике, следует из опубликованного 12 октября видео.

По факту нападения на силовиков в Ингушетии возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия. Ведомство подтвердило гибель трех человек, среди которых один сотрудник полиции.

Автомобиль, на котором, предположительно, передвигались участники нападения на силовиков в Магасе, найден в Северной Осетии, он сожжен, сообщает 11 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ингушетии.

Угрозы Кадырова

Глава Чечни, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, призвав их доказать непричастность к заказу на убийство самого Кадырова, и предупредил их о готовности объявить кровную месть. «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]», - перевел слова главы Чечни ТАСС.

Отсутствие реакции Кремля на стрельбу у офиса Wildberries привело к углублению конфликта между элитами республик Северного Кавказа, считают опрошенные «Кавказским узлом» правозащитники. На слова Кадырова о готовящемся убийстве и возможной кровной мести должна отреагировать не только Москва, но и правоохранительные органы, указали юристы. Кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов, критики, за желание кого-то убить, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, заявили кавказоведы.

11 октября Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет никакого отношения к компании Wildberries. При этом он добавил, что находится на лечении за границей.

12 октября глава Дагестана Сергей Меликов после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову, напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика «всегда поддержит его в трудную минуту». Сулейман Керимов вошёл в историю Дербента как человек, внесший существенный вклад в его развитие, заявил на следующий день в своем телеграм-канале мэр города Ахмед Кулиев.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так городской суд Нальчика признал местного жителя Николая Бучнева виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Повторная дискредитация армии», предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. «Кавказского узла»). Суд рассмотрел дело Бучнева за одно заседание, однако какое именно наказание назначено Бучневу пока неизвестно.

Четверо жителей Астраханской области привлечены к ответственности за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации за комментарии в социальных сетях, сообщило 8 октября управление ГУ МВД России по Астраханской области. Ахтубинский районный суд признал всех четверых виновными в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) и обязал каждого выплатить штраф в 30 тысяч рублей, указано в Telegram-канале ведомства.

Тихорецкий районный суд признал дискредитацией армии пацифистские высказывания в чате зоозащитников, рассказал Денис Джалагания. При этом следствие отказалось возбуждать уголовное дело о его избиении, в котором принимал участие автор доноса. В канцелярии суда корреспонденту подтвердили, что Джалагания признан виновным, но какое ему вынесено наказание, не сообщили. «Джалагания признан виновным. Решение он получит по почте и, если будет не согласен, то сможет его обжаловать», - сказала сотрудница суда.

Парламентские выборы в Грузии

В результате нападения сторонников властей забрызганы краской стены в офисе партии «Единое национальное движение» в Тбилиси, заявил оппозиционер Леван Хабеишвили.

Сотрудники Центризбиркома Грузии получили СМС-сообщения с призывом выйти из состава комиссии и сделать об этом публичное заявление. Все сообщения поступили с одного номера, сообщил глава Центризбиркома. При этом ЦИК решил открыть в Европе и США семь дополнительных участков для голосования на выборах в парламент.

11 октября Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство президента страны Саломе Зурабишвили, в котором она просила приостановить действие закона об иноагентах на время рассмотрения иска в суде. Это следует из постановления, размещенного на сайте суда 9 октября. «Ходатайство истца о приостановлении действия оспариваемых норм не подлежит удовлетворению до принятия окончательного решения по делу», – говорится в постановлении. Вместе с тем суд признал поданные иски частично допустимыми, а это значит, что начнется их обсуждение по существу.

В то же время грузинские неправительственные организации призвали Специальную следственную службу обнародовать информацию о ходе расследования, касающегося разгона акций протеста против закона об иноагентах весной этого года.

Правящая партия «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента Саломе Зурабишвили, обвинив ее в зарубежных поездках без согласования с правительством. По аналогичному поводу партия пыталась объявить импичмент Зурабишвили в октябре прошлого года, но не смогла набрать достаточного числа голосов депутатов из-за бойкота оппозицией голосования в парламенте.

Сама Зурабишвили 7 октября начала проводить консультации с лидерами грузинских оппозиционных партий в рамках дискуссий о составе альтернативного правительства, а также по вопросу о кандидатуре премьер-министра.

Парламентская предвыборная кампания в Грузии переросла в референдум по определению внешнеполитического курса страны - от результатов зависит, продолжит Грузия евроинтеграцию или продолжит сближение с Россией. На этом фоне участники кампании ведут себя пассивно, указали грузинские аналитики.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Антон Кравченко и Дмитрий Оборин убиты в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 566 бойцов из Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.00 мск 13 октября сообщили о гибели на Украине не менее 5 057 жителей юга России, в том числе 2 429 жителей СКФО и 2 628 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 1 064 человек, в Волгоградской области - 947, в Краснодарском крае – 578, в Ростовской области – 566, в Ставропольском крае – 500, в Астраханской области – 383, в Северной Осетии – 310, в Чечне - 208, в Кабардино-Балкарии – 174, в Калмыкии – 94, в Ингушетии – 91, в Карачаево-Черкесии – 82, в Адыгее – 60.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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