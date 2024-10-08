Четверо жителей Ахтубинского района оштрафованы за дискредитацию армии
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Комментарии в соцсетях стали поводом для штрафа четырем жителям Астраханской области по статье о дискредитации армии, сообщила полиция, опубликовав видео извинений.
Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.
Четверо жителей Астраханской области привлечены к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации за комментарии в социальных сетях, сообщило сегодня управление ГУ МВД России по Астраханской области.
Ахтубинский районный суд признал всех четверых виновными в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) и обязал каждого выплатить штраф в 30 тысяч рублей, указано в Telegram-канале ведомства.
К публикации приложено видео, на котором оштрафованные жители приносят извинения и заявляют о раскаянии. Лица их заблюрены. Одна из женщин принесла извинения за свой комментарий участникам военной операции на Украине. Вторая женщина заявила, что комментарии она удалила, вину признает полностью и пообещала, что подобные комментарии больше появляться не будут. "В содеянном раскаиваюсь, вину признаю. Прошу прощения, таких комментариев писать больше я не собираюсь", - заявил на видео один из мужчин. С похожим заявлением выступил и второй мужчина.
"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
В конце сентября управление МВД по Астраханской области опубликовало целый ряд видео с извинениями местных жителей за нарушения. Так, 27 и 28 сентября были опубликованы два ролика с астраханцами, извиняющимися перед горожанами за стрельбу в воздух возле кафе и ресторана, а 20 сентября ведомство опубликовало видео с извинениями жителя Астрахани за стрельбу из пневматического пистолета по автобусу с пассажирами.
Заставляя правонарушителей публично извиняться на камеру, астраханские силовики пытаются искусственно повысить видимость и значимость своей деятельности, а задуманного профилактического эффекта эта унизительная мера не имеет, считают опрошенные "Кавказским узлом" астраханские аналитики.
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