Четверо жителей Ахтубинского района оштрафованы за дискредитацию армии

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Комментарии в соцсетях стали поводом для штрафа четырем жителям Астраханской области по статье о дискредитации армии, сообщила полиция, опубликовав видео извинений.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Четверо жителей Астраханской области привлечены к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации за комментарии в социальных сетях, сообщило сегодня управление ГУ МВД России по Астраханской области.

Ахтубинский районный суд признал всех четверых виновными в дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) и обязал каждого выплатить штраф в 30 тысяч рублей, указано в Telegram-канале ведомства.

К публикации приложено видео, на котором оштрафованные жители приносят извинения и заявляют о раскаянии. Лица их заблюрены. Одна из женщин принесла извинения за свой комментарий участникам военной операции на Украине. Вторая женщина заявила, что комментарии она удалила, вину признает полностью и пообещала, что подобные комментарии больше появляться не будут. "В содеянном раскаиваюсь, вину признаю. Прошу прощения, таких комментариев писать больше я не собираюсь", - заявил на видео один из мужчин. С похожим заявлением выступил и второй мужчина.