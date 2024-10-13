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20:02, 13 октября 2024

Оппозиционер заявил о нападении на офис ЕНД в Тбилиси

Последствия нападения на офис ЕНД в Тбилиси. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163566-levan-khabeishvili-v-varketilskom-ofise-end-ustroen-pogrom

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате нападения сторонников властей забрызганы краской стены в офисе партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, заявил оппозиционер Леван Хабеишвили.

Как писал "Кавказский узел", на 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство".

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Член платформы «Единство – Национальное движение» Леван Хабеишвили сообщил, что в офисе партии ЕНД в тбилисском районе Варкетили устроен погром. Он опубликовал в соцсети фотографии, на которых видны стены и инвентарь, вероятно, забрызганные краской, и заявил, что это сделали сторонники провластных структур, пишет "ИнтерпрессНьюс".

Оппозиционер отметил, что "народ ответит им надлежащим образом 26 октября", говорится в публикации.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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