Сотрудники Центризбиркома Грузии пожаловались на давление

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Сотрудники Центризбиркома Грузии получили СМС-сообщения с призывом выйти из состава комиссии и сделать об этом публичное заявление. Все сообщения поступили с одного номера, сообщил глава Центризбиркома.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Грузии принял решение об открытии семи дополнительных участков в Европе и США для голосования на выборах в парламент Грузии .

26 сентября ЦИК Грузии постановил открыть за рубежом 60 избирательных участков в 42 странах, где смогут проголосовать граждане Грузии, состоящие на консульском учете. Оппозиция потребовала увеличить число участков и назвала решение Центризбиркома нарушением прав граждан Грузии, проживающих за рубежом. Оппозиционеры попросили открыть дополнительные участки в Испании, Италии, США и Франции. Городской суд Тбилиси, куда обратились представители оппозиции, признал неприемлемыми три иска, в которых оспаривался отказ Центризбиркома открыть больше участков за рубежом.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили заявил о давлении на сотрудников избирательной администрации, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

"Некоторым сотрудникам администрации поступили телефонные сообщения с призывами отказаться от участия в организации выборов, оставить работу и сделать об этом публичное заявление", — заявил Каландаришвили.

По его словам, во всех случаях сообщения поступали с одного и того же номера. "Все сообщения содержат имя, что подтверждает, что автор сообщения располагает личной информацию о наших коллегах. Для нас это категорически неприемлемо", - привела слова Каландаришвили "Нетгазети".