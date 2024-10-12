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14:00, 12 октября 2024

Обнародовано видео нападения на силовиков в Ингушетии

Момент нападения. Кадр видео из телеграм-канала "Ингтерпол" https://t.me/ingterpol_news/1664

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции, которые были обстреляны в Ингушетии, в момент нападения находились в припаркованном внедорожнике, следует из опубликованного сегодня видео.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября в Ингушетии около федеральной трассы "Кавказ" при обстреле автомобиля погибли три человека: полицейский и два его родственника. Автомобиль "Лада-2115", на котором передвигались участники нападения, найден сожженным в Северной Осетии, сами нападавшие скрылись.

Видео момента нападения, записанное камерой наблюдения, опубликовано сегодня в телеграм-канале "Ингтерпол". В аннотации к ролику утверждается, что на кадрах зафиксировано нападение, произошедшее 11 октября в Ингушетии.

На кадрах видно, как автомобиль "Лада-2115", стоящий на территории, прилегающей к автодороге, трогается с места, проезжает мимо припаркованного внедорожника и скрывается из поля зрения камеры. Почти сразу около внедорожника появляется человек, который несколько раз стреляет, находясь справа от припаркованной машины, а затем – со стороны ее капота.

После этого мужчина убегает туда, куда выехала "Лада-2115", но вскоре возвращается и вновь стреляет по внедорожнику.

По данным издания "Фортанга", жертвами нападения стали Илез Аушев (39 лет), Амир Аушев (43 года) и Беслан Аушев (39 лет). При этом целью атаки мог быть сотрудник Центра противодействия экстремизму Адам Хамхоев, который находился в машине с погибшими, но не пострадал.

Напомним, это нападение стало вторым за месяц в Ингушетии. Ему предшествовала спецоперация в Магасе и Назрани, в ходе которой семь человек были задержаны, один убит.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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Автор: "Кавказский узел"

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