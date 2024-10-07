Нальчанин признан виновным в повторной дискредитации армии

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Суд в Нальчике признал виновным местного жителя Николая Бучнева виновным по уголовной статье о дискредитации армии. Ранее он был оштрафован за аналогичное нарушение по административной статье.

Как информировал "Кавказский узел", 11 сентября стало известно, что в отношении жителя Нальчика возбуждено уголовное дело о дискредитации армии. Нальчанин ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Городской суд Нальчика признал местного жителя Николая Бучнева виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ ("Повторная дискредитация армии", предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Какие именно наказание назначено Бучневу не указано, передал на своем сайте исследовательский центр "Сова".

Суд рассмотрел дело Бучнева за одно заседание, при этом материалы дела поступили в суд 11 сентября. За день до этого управление ФСБ по Кабардино-Балкарии отчиталось о деле по статье 280.3 УК РФ в отношении 35-летнего жителя Нальчика – вероятно, речь шла о Бучневе. В сообщении ведомства отмечалось, что нальчанин опубликовал в соцсети посты, которые привлекли внимание силовиков, сказано в публикации.

Бучнев 26 февраля был оштрафован судом, который признал его виновным по административной статье о дискредитации армии, отметили правозащитники.

Напомним, ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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