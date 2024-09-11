Житель Нальчика обвинен в дискредитации армии

11 сентября 2024, 08:19

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Уголовное дело по статье о дискредитации российской армии возбуждено против жителя Нальчика, который ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Уголовное дело по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) возбуждено против 35-летнего жителя Нальчика, пишет 10 сентября РИА "Кабардино-Балкария".

По данным следствия, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), однако в марте текущего года он вновь опубликовал в одной из соцсетей информационные материалы, которые направлены на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

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