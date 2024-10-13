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22:02, 13 октября 2024

Бастрыкин запросил доклад о расследовании взрыва на заправке в Грозном

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство Следственного комитета России заинтересовалось подробностями расследования уголовного дела о взрыве на АЗС в столице Чечни, где погибли люди.

Как писал "Кавказский узел", на АЗС, расположенной на проспекте Мухаммада Али в Грозном, 12 октября произошел взрыв цистерны с топливом, после чего начался пожар. При взрыве погибли четыре человека, еще пятеро получили травмы и ожоги.

По предварительным данным, взрыв на заправке в Грозном произошел из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива.

В Центральном аппарате СК России поставили на контроль дело о взрыве на АЗС в Грозном, говорится сегодня в телеграм-канале Следкома.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Чеченской Республике Пекову М. М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что расследованием дела займутся в центральном аппарате Следкома

Напомним, 27 сентября в Дагестане произошел взрыв на АЗС, в результате которого погибли 13 человек, пострадали 11. Он стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок в Дагестане, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Автор: "Кавказский узел"

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