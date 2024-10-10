Аналитики связали заявление Кадырова о кровной мести с молчанием Кремля по поводу Wildberries

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Отсутствие реакции Кремля на стрельбу у офиса Wildberries привело к углублению конфликта между элитами республик Северного Кавказа, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. На слова Кадырова о готовящемся убийстве и возможной кровной мести должна отреагировать не только Москва, но и правоохранительные органы, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, призвав их доказать непричастность к заказу на убийство самого Кадырова, и предупредил их о готовности объявить кровную месть.

Во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт Делимхановым и Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта у офиса Wildberries в Москве, поскольку ожидают, что последнее слово будет за Кремлем, и что эта история завершится так, как им укажет Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские и чеченские аналитики. "Кавказский узел" подготовил видео "Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?"

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина * указала на молчание федеральной власти.

"Но удивляет другое — его не одёргивает федеральная власть. Как это так? Один из глав субъекта федерации объявляет кровную месть. Говорим, конечно, о скрепах, о традициях. Но всё же не до такой степени", - сказала она.

Также к этим последствиям, по мнению правозащитницы, привело отсутствие реакции Кремля на ситуацию вокруг Wildberries.

Политолог Руслан Кутаев заявил, что якобы раскрывшиеся обстоятельства заказа убийства Кадырова и последующее объявление о кровной мести являются результатом спланированной провокации.

"Я не сомневаюсь, что это всё надумано. Это кем-то технично запущенная провокация, чтобы каждая из сторон конфликта подозревала другую, что против них строятся козни, что их хотят убить. На самом деле, не ясно кто и что говорил, а скандал, конфликт усугубляется", - сказал он

По словам политолога, Кремлю выгодна ситуация неразберихи. "Когда конфликтуют на Кавказе между собой чеченцы, ингуши, дагестанцы, когда между ними усиливается недоверие — это вполне выгодно Кремлю. Если раньше такое происходило между рядовыми гражданами, обывателями, то теперь это происходит на уровне прокремлевской элиты Кавказа", - считает Кутаев.

Директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко считает, что упущение прежде всего со стороны правоохранительных органов. "Это работа правоохранительных органов, судебной системы. Не думаю, что должна была быть какая-то публичная реакция со стороны Кремля на сам бизнес-конфликт. Но вот сейчас такая реакция нужна. Как на высказывание главы региона, что у него есть информация, по которой кто-то хотел организовать его убийство. Так и по его заявлению с угрозой кровной местью. Всё это повод для реагирования на достаточно высоком уровне", - пояснил Минченко.

Публичные заявления Кадырова достаточны для того, чтобы прокуратура и следственные органы инициировали проверку, заявил адвокат Тимофей Широков.

"Одним из оснований для проверки служит распространение информации о готовящемся преступлении в СМИ. Здесь официальное лицо дало информацию, которая через СМИ разлетелось. То же самое и с угрозой объявления кровной мести. В обоих случаях (заказ на убийство и вендетта) речь идёт об угрозе убийством и это относится к категории публичного обвинения. У соответствующих органов есть обязанность возбудить уголовное дело", - пояснил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в ходе прошедшего 9 октября совещания Кадыров отверг заявления о том, что виновниками инцидента являются "кадыровцы". "Есть люди, которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем", - заявил, в частности, Кадыров.

Напомним, 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым", материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

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