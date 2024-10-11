Решение Конституционного суда Грузии рассердило оппозиционеров и активистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Конституционный суд Грузии не удовлетворил требование приостановить действия закона «О прозрачности иностранного влияния». Оппозиционные депутаты и активисты НПО заявили, что разочарованы решением.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов, в том числе президента Саломе Зурабишвили, депутатов парламента, активистов и журналистов, которые потребовали признать неконституционным закон "О прозрачности иностранного влияния". Суд вызвал на заседание представителя Минюста. В реестре иноагентов числятся 233 из примерно 30 тысяч организаций, заявила замминистра юстиции Грузии.

С 1 августа грузинские неправительственные организации, получающие из иностранных источников от 20% своего бюджета, обязаны зарегистрироваться в реестре иноагентов. В случае отказа от регистрации им грозит штраф в 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов) и принудительная регистрация. Несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов.

Конституционный суд Грузии отклонил ходатайство президента страны Саломе Зурабишвили, в котором она просила приостановить действие закона об иноагентах на время рассмотрения иска в суде. Это следует из постановления, размещенного на сайте суда 9 октября.«Ходатайство истца о приостановлении действия оспариваемых норм не подлежит удовлетворению до принятия окончательного решения по делу», – говорится в постановлении.

Вместе с тем суд признал поданные иски частично допустимыми, а это значит, что начнется их обсуждение по существу.

Одна из лидеров партии "Национальное движение" Тамар Кордзая считает, что это "враждебное решение".

"Судьи Конституционного суда должны думать об исполнении Конституции, ее толковании и защите прав человека. Но эти люди приняли враждебное и ужасное решение против демократии, гражданского общества и свободы слова Грузии", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что судьи "разделили предательскую позицию послушной команды Бидзины Иванишвили".

"Мои оценки не касаются судей Теймураза Тугуши и Гиорги Кверенчхиладзе. Уже традиционно Конституционный суд принимает решения по поручениям Бидзины Иванишвили, но эти два человека не подчиняются этим поручениям", - заявила она.

Конституционный суд 10 октября опубликовал мнение судей Георгия Кверенчхиладзе и Теймураза Тугуши относительно закона. Эти судьи призывали временно приостановить действие норм указанного закона до окончательного решения. Кверенчхиладзе и Тугуши считают, что их коллеги неверно оценили результаты, которые могут быть получены в результате предоставления (медийным) организациям статуса организации, представляющих интересы иностранной державы.

"К сожалению, Конституционный суд не смог защитить Конституцию", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента от партии "Лело" Ана Нацвлишвили.

"Конституционный суд, похоже, ждёт политических изменений. Роль судов повышать голос, когда Конституция нарушается другими ветвями власти. Народ осудил правительство за то, что оно решило пожертвовать Грузией. "Это "Грузинской мечте" никто не простит", - сказала она.

Активистка Нана Нанучи экспрессивно оценила решение Конституционного суда. "Судьи... Ваше имя останется в истории", - написала она на своей странице в соцсети.