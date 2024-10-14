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23:02, 14 октября 2024

"Грузинская мечта" связала с выборами импичмент Зурабишвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правящая партия Грузии намерена обратиться в Конституционный суд по вопросу импичмента Саломе Зурабишвили за несколько дней до выборов, заявил премьер-министр страны. Президент играет важную роль в формировании коалиционного правительства, которое поможет Грузии вернуться на европейский путь, выразила уверенность лидер "Единого национального движения".

Как писал "Кавказский узел",  7 октября стало известно, что правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив ее в зарубежных поездках без согласования с правительством.

1 сентября 2023 года правящая партия Грузии "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Партия обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа 2023 года провела встречи с европейскими лидерами без согласия правительства Грузии. Оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение импичмента в парламенте, чтобы правящая партия не смогла набрать необходимых 100 голосов. В итоге 18 октября 2023 года импичмент был провален, так как за него проголосовали лишь 86 депутатов.

"Грузинская мечта» обратится в Конституционный суд по вопросу импичмента президента Саломе Зурабишвили за несколько дней до парламентских выборов, намеченных на 26 октября, заявил сегодня премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Что касается импичмента, соответствующее представление будет подано в Конституционный суд за несколько дней до выборов", — привело его слова агентство "Новости Грузия".

По его словам, процедура будет «символическим актом», так как полномочия Зурабишвили истекают в конце года. "Нельзя, чтобы человек, который сознательно и целенаправленно нарушил конституцию, шел на государственную измену, ушел бы с должности без импичмента. Это было бы неправильно. Поэтому полномочия будут прекращены на месяц раньше", — сказал Кобахидзе.

Кобахидзе уверен, что «Грузинская мечта» получит конституционное большинство в парламенте следующего созыва, в разговоры о техническом правительстве - это "фарс" сообщило сегодня "Интерпрессньюс"

Президент играет важную роль в процессе формирования коалиционного правительства, заявила сегодня председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.

"Президент, которая уже сыграла важную роль, в том числе в составлении Грузинской хартии, и в будущем сыграет важную роль как гарант Конституции, включая результаты свободных выборов граждан Грузии, также примет участие в процессе формирования коалиционного правительства. Верю, что будет многопартийное правительство, которое приведет нашу страну в Евросоюз", — заявила Тина Бокучава.

Напомним, ранее Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта, утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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